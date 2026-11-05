María del Monte anuncia emocionada el nacimiento de su primera nieta junto a Inmaculada Casal

05/11/2026 María del Monte e Inmaculada Casal en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de la ausencia de María del Monte en la boda de su sobrino Chema Tejado este sábado en Sevilla, una ausencia sonada aunque por otro lado esperada, teniendo en cuenta que Antonio Tejado tiene una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 500 metros de su tía a la espera de que se celebre el juicio por el violento robo a la vivienda de la artista en el que su sobrino se enfrentará a una pena de hasta 30 años de prisión por su presunta implicación en el asalto como autor intelectual, la artista ha anunciado la mejor de las noticias: ¡Inmaculada Casal y ella ya son abuelas!

La hija de la periodista, Teresa, y su marido Alfredo Alonso, se han convertido en padres de su primera hija, una niña a la que han llamado Teresa y que ha colmado de felicidad a toda la familia. Especialmente a la cantante de 'Cántame', que después de 25 años de relación con Inma quiere a su hija como si fuese suya, y a pesar de que nunca fue madre siente a la recién nacida como su propia nieta.

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De ahí que a pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su intimidad, María no haya dudado en gritar a los cuatro vientos su felicidad y compartir en redes sociales las primeras imágenes de la pequeña -de la que ha mostrado solo su manita mientras la sostiene con ternura en brazos-, a la que ha dedicado unas preciosas palabras que reflejan cómo se sienten su mujer y ella tras cumplir su sueño de ser abuelas: "Bienvenida a la vida. Que nunca se olvide de darte salud, de ofrecerte infinitos momentos de felicidad, de cuidarte, de quererte y de rodearte de personas que te quieran, de mantenerte siempre con ilusión* No acabaría. Así es la vida, unos se van y otros vienen y tú has venido más que "protegida", a llenar de felicidad a muchos corazones. Te vamos a querer siempre Teresa" ha expresado sin ocultar su emoción.

Sin duda, la mayor de las alegrías en plena cuenta atrás para que en abril de 2027 comience el juicio en el que Inmaculada y ella tendrán que revivir la pesadilla que vivieron cuando sufrieron un violento robo en su residencia de Sevilla en agosto de 2023, y en el que María se reencontrará con su sobrino Antonio, acusado de seis delitos por los que podría ser condenado a una pena máxima de 30 años de cárcel.

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