Marco Bezzecchi arrebata la 'pole' a Marc Márquez con nuevo récord absoluto

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha arrebatado la 'pole position' al español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) para el Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Lusail, con un nuevo récord absoluto.

Bezzecchi, que suma su sexta 'pole position' de la temporada, ha logrado por dos veces bajar el récord que en la práctica oficial del viernes estableció su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) en 1:50.406, hasta dejarlo en 1:50.028.

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El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), el segundo en disputa por el título mundial de 2026 junto a Marc Márquez y Marco Bezzecchi, acabó en la undécima posición, cuarta línea de la formación de salida, a pesar de su fractura de radio del brazo derecho.

Marc Márquez se lo tomó con cierta calma en los entrenamientos libres, en los que disfrutó de un 'breve' descanso cuando marcaba el mejor tiempo en pista, si bien en la última parte de la serie asumieron el 'rol' protagonista los pilotos de Aprilia.

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Sus cuatro pilotos acabaron en las posiciones de cabeza de la tanda libe, liderados por el italiano Marco Bezzecchi (1:51.571), por delante de Raúl Fernández (1:51.684), el japonés Ai Ogura (1:51.837) y el español Jorge Martín (1:51.983), con Marc Márquez como el primer piloto 'no Aprilia' en la quinta posición.

Bien es cierto que todos los pilotos de Aprilia hicieron su mejor tiempo con el neumático blando trasero y el intermedio delantero, en tanto que el nueve veces campeón del mundo lo hizo con el compuesto intermedio delante y detrás.

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Con la ausencia de los pilotos de Yamaha, el francés Fabio Quartararo, el español Alex Rins, el turco Toprak Razgatlioglu y el australiano Jack Miller, por las consignas corporativas del fabricante japonés de no acudir a zonas de conflicto bélico, la primera clasificación contó con apenas ocho pilotos.

Pero entre esos pilotos había nombres relevantes como los de los españoles Pedro Acosta (KTM RC16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), o el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V) que iban a buscar el pase a la segunda clasificación.

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Pero fue otro español el que sorprendió en el primer paso por la línea de meta, Iker Lecuona (Ducati Desmosedici GP26), que sustituye al lesionado Alex Márquez, que aprovechó el rebufo de su compañero Fermín Aldeguer, que antes que él había hecho la vuelta rápida, aunque ambos fueron superados por Pedro Acosta, que paró el cronómetro en 1:51.454

Aldeguer, que falló en uno de los parciales en su primera vuelta rápida, enmendó la situación al rodar en 1:51.463 en su tercera vuelta, en la que el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón 'arañó' unas milésimas a su tiempo para rodar en 1:51.143.

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Así concluyó el primer 'time attack' de esa primera clasificación, con los pilotos en sus talleres esperando el cambio de neumático trasero y los últimos ajustes en la moto para afrontar el ataque definitivo para conocer los dos pilotos que iban a pasar a la segunda clasificación.

Fermín Aldeguer fue el primero en regresar al trazado y ya en su primera vuelta lanzada marcó el segundo, tercer y cuarto parciales en vuelta rápida, con lo que ascendió a la primera posición con 1:50.876.

No hubo más sorpresas y Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, que lo intentó batir en su última vuelta rápida (1:51.087), fueron quienes lograron el pase a la segunda clasificación.

La segunda clasificación no comenzó bien para el surafricano Brad Binder (KTM RC16), que se fue por los suelos en la curva uno cuando iniciaba la vuelta lanzada, lo que dejaba sin efecto la vuelta a todos los pilotos que rodaban tras él en tanto ondease la bandera amarilla.

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Lo que no afectó en absoluto a Marc Márquez, quien ya en su primera vuelta rápida estableció un nuevo récord absoluto, al rodar en 1:50.361, para superar a Johann Zarco y Fabio di Giannantonio, que habían sido los primeros en marcar vuelta rápida.

Tras la estela de Marc Márquez se situó su compatriota Pedro Acosta, desde la primera clasificación, pero ambos acabaron superados por el italiano Marco Bezzecchi, que logró un nuevo récord absoluto al rodar en 1:50.065, mientras el campeón español estaba en su taller tras el primer 'time attack'.

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Segunda salida a pista y Marc Márquez lo hizo por detrás de su compatriota Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que tenía entonces el tercer mejor tiempo de la segunda clasificación, en tanto que Jorge Martín lo intentó hacer tras su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

En otra zona del circuito Fermín Aldeguer marcó sus parciales personales de vuelta rápida para ascender hasta el sexto puesto, a pesar de verse molestado por otros pilotos rodando más lento en la zona media del circuito.

Marc Márquez comenzó marcando los dos primeros parciales en vuelta rápida de récord, hasta que llegó al tercero y cuarto, en donde 'aflojó' para parar el cronómetro en 1:50.294, con Bezzecchi volviendo a bajar su récord hasta 1:50.028.

Marco Bezzecchi acabó logrando la 'pole position', por delante de Marc Márquez y Fabio di Giannantonio, que serán quienes ocupen la primera línea de salida, con Raúl Fernández, Francesco 'Pecco' Bagnaia y Ai Ogura en la segunda, Johann Zarco, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, y Enea Bastianini, Jorge Martín y Brad Binder en la cuarta.

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Juan Antonio Lladós