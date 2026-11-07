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Las muertes y casos de sarampión se disparan en 2026 en EEUU tras la caída de las vacunaciones

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Durante 2026 se han contabilizado ocho muertes por sarampión y más de 5.000 casos, la inmensa mayoría en personas que no se habían vacunado, unas cifras que suponen una ruptura de la tendencia a la baja de los últimos años, según los últimos datos publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

En concreto se han detectado 5.182 casos confirmados en 45 estados y Washington D.C. y ocho muertes, seis de ellas en Pensilvania, una en Nueva York y otra en Wisconsin. Es la primera vez que se contabilizan muertes por sarampión desde 2019 en Estados Unidos. Las dos muertes anteriores son de 2012 y desde 1992 no había habido más de cinco muertes en un año.

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Tres de las nuevas muertes se corresponden a casos conocidos la última semana, según el último informe, que destaca que el 96% de los casos son de personas no vacunadas o con situación vacunal desconocida. El 2% solo ha recibido una de las dos dosis recomendadas de la vacuna triple vírica y el 2% restante sí había recibido las dos dosis.

Los casos son especialmente elevados en personas de entre 5 y 19 años. El 11% de los casos han requerido de hospitalización, incluidos uno de cada 10 casos de menores de 5 años.

El CDC recomienda una primera dosis entre los 12 y 15 meses de vida y la segunda entre los 4 y los 6 años, antes de entrar en el colegio. Una dosis da una efectividad del 93% y las dos, del 97% frente al sarampión.

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Sin embargo, la tasa de vacunación ha ido cayendo en los últimos años. En el curso 2025-26 el 92,4% de los menores en escuelas infantiles estaban vacunados, casi tres puntos menos que en el curso 2019-20.

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