Operativo especial de transporte en Argentina por la visita del papa León XIV

Guardar

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- El Gobierno de Argentina ha puesto en marcha este sábado un operativo especial para el transporte público ante la visita del papa León XIV, que llegará al país este domingo y desplegará hasta el próximo miércoles una intensa agenda de actividades en ciudades como Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo ha sido coordinado con las autoridades de las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras de servicios de transporte.

PUBLICIDAD

"Habrá refuerzos de colectivos (ómnibus) y trenes, servicios ferroviarios nocturnos y extendidos y viajes gratuitos para 24.000 voluntarios", informaron fuentes del Gobierno argentino.

Los ómnibus de pasajeros y trenes circularán con horarios amplios y habrá servicios adicionales en las líneas ferroviarias de cercanías que operan desde Buenos Aires.

Por razones de seguridad, ciertas estaciones de trenes y de metro de la capital argentina permanecerán cerradas desde este sábado y hasta el jueves, una vez concluida la visita papal.

También habrá un operativo para trasladar a alrededor de 4.000 voluntarios desde Buenos Aires a Luján (70 kilómetros al oeste de la capital), donde el papa celebrará una misa multitudinaria el próximo miércoles.

En cuanto al transporte aéreo, se implementarán restricciones temporales que obligarán a modificar algunos horarios de los vuelos de línea programados desde y hacia el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, el aeropuerto internacional de Ezeiza y el aeropuerto de Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires), ciudad que León XIV visitará el martes.

PUBLICIDAD

Se espera que unas siete millones de personas de todo el país se movilicen en los próximos días para asistir a algunos de los encuentros masivos en los que participe el pontífice.

Por ello, las autoridades argentinas aconsejan planificar los traslados con anticipación y consultar los canales oficiales de las empresas Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías, así como los de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba para conocer los horarios especiales y las modificaciones de los servicios. EFE

PUBLICIDAD