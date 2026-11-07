Al menos tres muertos y cuarto heridos graves al incendiarse una instalación petrolera en el noreste de India

07/11/2026 Explosión en una instalación petrolera de Oil India Limited (OIL) en Tengakhat, en el estado de Assam, en el noreste de India. Al menos tres trabajadores han fallecido y otros cuatro han resultado gravemente heridos tras una explosión que provocó un incendio el viernes en una instalación petrolera de Oil India Limited (OIL) en Tengakhat, en el distrito de Dibrugarh, en el estado de Assam, en el noreste de India. SOCIEDAD ASIA INDIA INTERNACIONAL

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Al menos tres trabajadores han fallecido y otros cuatro han resultado gravemente heridos tras una explosión que provocó un incendio el viernes en una instalación petrolera de Oil India Limited (OIL) en Tengakhat, en el distrito de Dibrugarh, en el estado de Assam, en el noreste de India.

El suceso tuvo lugar sobre las 9.05 horas (hora local) en el parque de tanques de la compañía, una infraestructura destinada al almacenamiento de crudo, mientras se realizaban labores de mantenimiento. Según las informaciones difundidas por las autoridades, uno de los trabajadores murió el mismo viernes, mientras que otros dos han fallecido este sábado a consecuencia de las lesiones sufridas, de acuerdo con la cadena india NDTV.

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Los cuatro heridos presentan quemaduras de gravedad y permanecen bajo supervisión médica, con asistencia respiratoria mediante ventilación mecánica. Tras el accidente, fueron trasladados al Assam Medical College and Hospital y a las instalaciones sanitarias de la propia empresa.

Las víctimas pertenecían a la plantilla de Spectron Engineers Private Limited, compañía contratista encargada de ejecutar los trabajos de mantenimiento en la instalación. El trabajador fallecido inicialmente ha sido identificado como Raju Dutta.

Por su parte, OIL ha anunciado la creación de un comité interno de investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión. La investigación deberá determinar si se cumplieron los protocolos de prevención exigidos durante las tareas de mantenimiento, así como evaluar los posibles daños en la infraestructura y las consecuencias para la actividad operativa de la compañía.

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El incendio, que quedó controlado poco después de declararse, ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad y la supervisión de los trabajos realizados por empresas externas en instalaciones petroleras.