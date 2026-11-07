Adriana Abenia, tajante sobre su guerra con Tania Llasera: "Me es indiferente". Adriana Abenia ha reaparecido ante las cámaras y no ha dudado en pronunciarse sobre su polémico enfrentamiento con Tania Llasera, aunque ha dejado claro que no tiene ninguna intención de seguir alimentando la controversia. La presentadora, que atraviesa un momento de mucho trabajo y nuevos proyectos profesionales, ha evitado entrar en detalles y se ha mostrado tajante ante las preguntas sobre su desencuentro: "No voy a perder ni un segundo en hablar más de esto porque además estoy volcadísima en la séptima temporada de 'Callejeando', que se va a estrenar en breve, con lo cual estoy muy liada", ha asegurado. Lejos de dejar abierta la puerta a una posible reconciliación, Adriana ha insistido en que tiene otras prioridades: "No quiero perder más tiempo de mi vida ni un solo segundo en este tema porque tengo muchas cosas que hacer y muchas ilusiones. Ya te digo que van a ser unas Navidades que creo que voy a recordar durante mucho tiempo, con lo cual esto me es indiferente". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Adriana Abenia ha reaparecido ante las cámaras y no ha dudado en pronunciarse sobre su polémico enfrentamiento con Tania Llasera, aunque ha dejado claro que no tiene ninguna intención de seguir alimentando la controversia. La presentadora, que atraviesa un momento de mucho trabajo y nuevos proyectos profesionales, ha evitado entrar en detalles y se ha mostrado tajante ante las preguntas sobre su desencuentro: "No voy a perder ni un segundo en hablar más de esto porque además estoy volcadísima en la séptima temporada de 'Callejeando', que se va a estrenar en breve, con lo cual estoy muy liada", ha asegurado. Lejos de dejar abierta la puerta a una posible reconciliación, Adriana ha insistido en que tiene otras prioridades: "No quiero perder más tiempo de mi vida ni un solo segundo en este tema porque tengo muchas cosas que hacer y muchas ilusiones. Ya te digo que van a ser unas Navidades que creo que voy a recordar durante mucho tiempo, con lo cual esto me es indiferente".

Al margen de esta polémica, también ha valorado el papel de la reina Letizia y su intervención durante la Cumbre Iberoamericana, donde llamó la atención el uso del femenino plural en su discurso. Abenia ha dedicado grandes elogios a la monarca, destacando especialmente sus habilidades como comunicadora y su evolución a lo largo de los años: "Yo creo que doña Letizia hace un trabajo brutal, que es el de reina, y en esta ocasión lo ha bordado también. Creo que se expresa de una manera sublime, no se equivoca jamás, puedes estar dos minutos escuchándola y no tiene ningún fallo, pero sobre todo creo que comunica muy bien y ha ganado confianza con los años", ha afirmado. Además, ha recordado con cariño los encuentros que ha tenido con ella durante su etapa como reportera: "Me ha tratado muy bien y las veces que he coincidido de nuevo con ella, lo cierto es que es genial".

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En el terreno personal, la televisiva se prepara para unas Navidades que, según ha adelantado, serán especialmente significativas, aunque ha preferido mantener en secreto el motivo de esta ilusión: "Soy muy navideña y estas Navidades son especiales por algo que no te puedo contar", ha confesado, mostrándose firme cuando le han pedido alguna pista: "No te la puedo dar para no fastidiar todo". Lo que sí ha desvelado es que, como cada año, tiene previsto desplazarse hasta Zaragoza para disfrutar de estas fechas junto a sus familiares y amigos: "Suelo ir a Zaragoza porque allí presento la Nochebuena, la Nochevieja y demás y, en esta ocasión, pues como está allí la familia, amigos, vamos a hacerlo de la misma manera. Ya estamos pensando hasta qué comer", ha explicado.

Además, Adriana ha reconocido que la ilusión por la Navidad sigue muy presente en su hogar y que intenta transmitir esa magia a su hija Luna, que ha heredado su entusiasmo por estas celebraciones: "La ilusión la tiene la madre, con lo cual la niña la ha heredado y me apetece que nunca pierda ese brillo en los ojos, esa magia", ha asegurado con una sonrisa. Una etapa marcada por los nuevos proyectos profesionales, los planes familiares y una Navidad que promete ser inolvidable para ella, que parece tener claro que su energía está puesta en todo lo que está por venir y no en polémicas del pasado.

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