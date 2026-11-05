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APsystems presentará sus últimos microinversores y soluciones de almacenamiento de energía en ExpoSolar Perú 2026

PR Newswire

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LIMA, Perú, 4 de noviembre de 2026

Los modelos QS2, DS3D Boosted y APstorage ELS 11.4K encabezarán la gama de productos de la compañía, junto con soluciones de almacenamiento fuera de la red y un pantallazo de su familia BESS.

LIMA, Perú, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems participará en ExpoSolar Perú 2026, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre en el Hotel y Centro de Convenciones Los Delfines. Desde el stand número 4, ubicado cerca de la entrada al escenario principal de la conferencia, la empresa exhibirá sus últimas innovaciones en generación fotovoltaica y almacenamiento de energía, centrándose en instaladores, distribuidores y desarrolladores de proyectos.

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Entre las novedades más destacadas se encuentra el QS2 de 2,500 W, un microinversor que integra cuatro seguidores de punto de máxima potencia (MPPT) independientes para optimizar la salida de cada módulo en aplicaciones residenciales y comerciales. También se presentará el DS3D Boosted de 2,200 W, una nueva versión que amplía el rango de potencia dentro de esta familia de microinversores.

La oferta para proyectos comerciales e industriales incluirá información sobre el modelo QT2 de 1,800 W para redes trifásicas de 480 V y su versión de 1,728 W para 208 V. Estas soluciones complementan la cartera de APsystems para atender instalaciones con diferentes requisitos eléctricos y módulos de alta potencia.

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El almacenamiento de energía será el protagonista con el APstorage PCS ELS 11.4K, una solución acoplada a CA que permite la integración de baterías compatibles en instalaciones fotovoltaicas. Su gestión inteligente ofrece opciones de autoconsumo y alimentación de respaldo, según la configuración del sistema. La oferta se complementará con información sobre APbattery y su integración con el PCS.

La exposición se complementará con el EZOG-4.0D, un sistema todo en uno para aplicaciones fuera de la red eléctrica con una capacidad de almacenamiento de 4.0 kWh. Su diseño compacto incorpora dos controladores MPPT independientes, protección IP66 y refrigeración sin ventilador para un funcionamiento silencioso. También se exhibirá el AHS-6.3H, una solución residencial todo en uno para sistemas aislados de la red eléctrica que combina un inversor de 6.3 kW con baterías modulares de fosfato de hierro y litio (LiFePO₄). Su arquitectura apilable permite ampliar la capacidad de almacenamiento a medida que aumentan las necesidades del hogar, mientras que su pantalla táctil facilita la supervisión y la gestión del sistema.

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Como anticipo de sus próximas innovaciones, APsystems ofrecerá un primer vistazo a Ocean, su familia de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para aplicaciones comerciales e industriales. El suministro de energía de respaldo, la respuesta a la demanda y la escalabilidad serán las características clave de esta oferta, que los asistentes podrán comenzar a explorar durante el evento.

"En Expo Solar Perú, demostraremos cómo estamos ampliando las posibilidades de la energía solar con nuestros nuevos microinversores y soluciones APstorage, lideradas por el ELS 11.4K. Queremos traer a Perú tecnologías que satisfagan las necesidades actuales y ofrecer un primer vistazo a nuestras soluciones BESS de gran capacidad, que marcarán el siguiente paso en la evolución de nuestra cartera". —Alma Aldana, gerente de Marketing para Latinoamérica de APsystems.

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La experiencia se complementará con las unidades de comunicación ECU-R y ECU-C, contenido sobre APbot y un adelanto de APacademy. Mediante esta participación, APsystems pretende fortalecer sus vínculos con los profesionales del mercado peruano y presentarles su cartera de productos y el soporte que ofrece su equipo regional.

APsystems invita a los asistentes a visitar el stand número 4 los días 17 y 18 de noviembre, de 10:00 h a 19:00 h, para conocer los equipos y analizar las oportunidades para sus próximos proyectos.

https://latam.apsystems.com/

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FUENTE APsystems