Ejército colombiano denuncia el secuestro de una subteniente en el departamento de Arauca

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Bogotá, 4 nov (EFE).- El Ejército colombiano denunció este miércoles el secuestro de una subteniente en el municipio de Saravena, departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela, y señaló como responsables a integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"La oficial adscrita al Grupo de Caballería Mediano número 18, se movilizaba por el casco urbano de Saravena cuando fue interceptada por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta," informó la Décima Octava Brigada.

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La información de inteligencia militar apunta a que los responsables serían integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, una de las facciones del ELN con presencia en Arauca, aunque las circunstancias del secuestro son materia de investigación.

Tras conocer el hecho, el Ejército activó los protocolos de búsqueda y coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional para establecer el paradero de la uniformada y conseguir su liberación.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, exigió la liberación inmediata de la subteniente y anunció el despliegue de todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarla y "lograr su regreso sana y salva".

"Al ELN le advierto: se equivocaron de Gobierno. No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra fuerza pública y desafiar la autoridad del Estado", manifestó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

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De la Espriella también pidió a los responsables "respetar la vida y la integridad de la militar y liberarla sin condiciones".

Arauca es uno de los departamentos más afectados por los conflictos armados en Colombia debido a la presencia histórica del ELN y a su ubicación en la frontera con Venezuela, que constituye un corredor estratégico para los grupos armados ilegales.

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El Frente Domingo Laín Sáenz tiene una prolongada influencia en esta región, donde el ELN también ha protagonizado enfrentamientos con las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el control territorial y las rutas del narcotráfico.

La confrontación armada ha provocado desplazamientos, confinamientos y amenazas contra comunidades rurales, además de afectar la movilidad y las actividades económicas de la población como la ganadería y la agricultura. EFE