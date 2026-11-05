Hacienda de México bloquea a 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales

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Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Hacienda de México bloqueó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales tras detectar operaciones financieras de riesgo, según informó este miércoles, en medio de una controversia por presuntas irregularidades en contratos del organismo electoral del país.

En un comunicado, la unidad detalló que incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas en su Lista de Personas Bloqueadas "tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes".

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Además, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles responsabilidades.

La dependencia puntualizó que el bloqueo es una medida administrativa "preventiva" y no implica una determinación "definitiva" de responsabilidad.

La UIF no identificó a las personas ni empresas bloqueadas ni precisó si están directamente vinculadas con los contratos investigados en el Instituto Nacional Electoral (INE).

El bloqueo ocurre en medio de una polémica por presuntas irregularidades en contratos con proveedores en el INE, que derivó en la renuncia de su presidenta, Guadalupe Taddei, el 26 de octubre.

Las versiones difundidas apuntaron a una red de empresas que habría simulado competencia en adjudicaciones y triangulado recursos, lo que llevó a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una investigación formal sobre posibles conflictos de interés, colusiones y uso indebido de dinero público.

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El caso escaló rápidamente dentro del organismo. Tras la renuncia de Taddei a la presidencia del INE, el Consejo General nombró de forma provisional a Blanca Cruz García y después se acumularon más renuncias de funcionarios ligados a la gestión saliente.

Al menos otros 30 funcionarios han sido separados del cargo hasta el momento, tanto por renuncia voluntaria o destitución en medio de las investigaciones internas del organismo.

La sacudida ocurre además en pleno proceso electoral federal 2026-2027, en el que México renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y otros cargos, mientras continúan las pesquisas sobre la red de proveedores y sus operaciones financieras. EFE