El Kospi surcoreano se hunde casi un 4 % a media sesión tras victoria demócrata en EE.UU.

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Seúl, 5 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdía casi un 4 % a media sesión de este jueves, en medio de notables caídas en el sector de los semiconductores surcoreano, tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Tres horas después de la apertura, el Kospi bajaba un 3,92 %, hasta los 5.461,17 enteros. Apenas pasada la primera hora de operaciones, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran caídas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

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El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedía este jueves un 4,02 %, o 28,75 puntos, hasta las 686,20 unidades. EFE