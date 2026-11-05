Zohran Mamdani sostiene que la victoria de los demócratas en las 'midterms' exige cumplir con la clase trabajadora

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha asegurado que los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos demuestran que las clases trabajadoras "esperan más de su Gobierno" y están "cansadas de esperar", por lo que ha emplazado a su formación a utilizar el nuevo control del Congreso para dar respuestas inmediatas a la crisis de asequibilidad y el coste de la vida.

A través de un mensaje difundido tras confirmarse la 'ola azul' que ha otorgado a los demócratas la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, Mamdani --miembro de los Socialdemócratas de América-- ha criticado la solicitud de tiempo formulada por los republicanos durante la campaña. "JD Vance pidió un par de años más para cumplir finalmente las promesas que le hizo a nuestro país, pero los trabajadores no pueden permitirse esperar otros dos años para pagar el alquiler de este mes, el cuidado de sus hijos o la cesta de la compra", ha denunciado.

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En este sentido, el dirigente progresista ha remarcado el hartazgo de la ciudadanía frente al aumento de la desigualdad y la influencia de las grandes fortunas en la política. "La gente está cansada de que le digan que no hay suficientes recursos para todos mientras Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo (...) o de que políticos comprados por los más ricos tilden sus necesidades de poco realistas", ha señalado, afeando además el gasto de recursos públicos en "crímenes de guerra y genocidio en lugar de construir escuelas y pavimentar carreteras".

Mamdani ha enfatizado que "no basta con ganar el poder, hay que usarlo", advirtiendo de que el electorado sabrá distinguir entre "palabras huecas y el trabajo real". "Llevamos años debatiendo este tema. Ahora, es el momento de que nosotros, en el Partido Demócrata, cumplamos con lo prometido. Amigos míos, vuelve a amanecer en Estados Unidos", ha concluido, en un momento en que la bancada demócrata asegura que ya prepara su agenda legislativa para revertir los recortes de la Administración de Donald Trump e impulsar medidas contra la inflación.

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El Partido Demócrata vivió el martes una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control del Congreso; un voto de condena a las políticas (la económica en particular) del presidente Trump, que encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.