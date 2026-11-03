Rusia dice que "no hay motivos" para afirmar que EE.UU. lanzará un ataque nuclear contra Irán

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Moscú, 3 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que no hay motivos para hablar de un posible ataque nuclear de Estados Unidos contra Irán, tal y como adelantó el periodista estadounidense Tucker Carlson.

"No veo motivos reales para llegar a tales conclusiones", dijo Lavrov en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

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El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que las declaraciones de Carlson fueron realizadas "en vísperas de las elecciones de mitad de mandato" en Estados Unidos.

Aseguró que este tipo de comportamiento preelectoral para influir en los votantes "a veces se utiliza". "Esa información (sobre un posible ataque nuclear) no ha sido confirmada por otras fuentes", insistió.

Rusia, dijo Lavrov, no se ha puesto en contacto con Estados Unidos para solicitar información al respecto, pero, de todas formas, "toma nota" de lo que dijo Carlson.

El Ministerio de Exteriores ruso expresó este lunes su preocupación por la situación en Irán tras las señales de posibles nuevos ataques militares contra la República Islámica.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con lanzar nuevos ataques contra Irán durante un mitin en Iowa, antes de las elecciones legislativas de este martes.

Al mismo tiempo, medios estadounidenses informaron de que Trump abordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de reanudar los bombardeos.

Carlson escribió el lunes en la red social X que "bajo la presión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la administración Trump podría estar a pocos días de lanzar un ataque nuclear contra Irán".

El objetivo del ataque, según el periodista, sería "Monte Pickaxe, en el centro de Irán, donde la inteligencia israelí afirma que el gobierno iraní ha reiniciado su programa nuclear".