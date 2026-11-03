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El Gobierno cifra en 14.818 los migrantes de Ceuta retornados a Marruecos, 995 más que la semana pasada

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Un total de 14.818 migrantes de Ceuta han retornado a Marruecos, 995 más que la semana pasada, según la actualización de datos que realiza el Gobierno semanalmente tras la entrada masiva de miles de migrantes en julio a la ciudad autónoma.

"Esta semana ya han retornado a Marruecos 14.818 personas, 995 más que la semana pasada, de los que el desglose son 14.180 retornos voluntarios y 638 expulsiones", ha precisado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Además, ha indicado que ya son "6.113 personas" las que han pasado por el procedimiento de triaje y que "3.650 menores" están en el sistema de protección autonómico.

También ha puntualizado que, de los menores reubicados en la Península, "135 lo son por reagrupación familiar y 181 han sido reubicados en otras comunidades autónomas por el artículo 35 de la ley de extranjería". Asimismo, ha añadido que se han enviado "89 informes a Marruecos".

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La ministra portavoz ha recordado asimismo que el Gobierno ya trabaja para desmontar los centros de acogida temporal de migrantes en Ceuta "de la manera más rápida posible" para que "Ceuta recupere la normalidad cuanto antes".

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