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La Policía Nacional abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel

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La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, ha abierto una investigación a raíz de la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel tras un violento choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono, que le originó una parada cardiorrespiratoria, confirman a Europa Press fuentes del cuerpo, que precisan también que el caso ya está judicializado.

El choque se produjo en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López cuando De Miguel había rebasado el medio campo y se disponía a enfilar la potería cuando fue arrollado por Owono.

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El jugador fue recuperado de una primera parada cardiorrespiratoria y fue ingresado en la UCI del Hospital de La Canbdelaria, donde falleció en la mañana de este miércoles.

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