La actitud de Bruselas respecto a Rusia imposibilita el diálogo, según el Kremlin

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Moscú, 1 nov (EFE).- Las declaraciones de la Unión Europea sobre la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia tornan imposible el diálogo entre Moscú y Bruselas, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar la reciente llamada de los dirigentes de Finlandia y Noruega al presidente ruso, Vladímir Putin, y las críticas de otros líderes europeos.

"Ahora vemos a dos políticos que, en calidad de líderes nacionales, decidieron dialogar, y vemos prácticamente al resto, y especialmente a Bruselas, que continúan hablando de infligir una derrota estratégica a Rusia. Con este enfoque es imposible dialogar con ellos", aseveró a la televisión pública rusa.

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Añadió que por un lado, los representantes de la UE "deberían participar en las negociaciones" sobre la paz en Ucrania, pero por otro lado, "¿para qué nos hacen falta allí con este enfoque?". "Por eso ellos no están presentes", sostuvo.

Por su parte, Yuri Ushakov, el asesor de la Presidencia rusa, insistió en que en las próximas negociaciones de paz participarán solo Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

"Debemos comenzar justamente así, porque tenemos contactos de trabajo con los estadounidenses. Por eso es lógico que al menos las primeras rondas de negociaciones sean a tres bandas", indicó.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sostuvieron el pasado martes una conversación telefónica con Putin, en la que el mandatario ruso destacó que "la consecución de una paz justa y duradera sólo será posible si se tienen en cuenta de manera plena e incondicional los intereses legítimos de la Federación Rusa".

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Además, Putin denunció "la política de confrontación de los países de la Unión Europea y la OTAN, que conducen a la prolongación de las acciones militares" entre rusos y ucranianos.

Tras la conversación, varios líderes europeos criticaron a Gahr Støre y Stubb por efectuar esta llamada, que calificaron de un contacto "bilateral".

La UE permanece "unida en su compromiso de poner fin a esta terrible guerra de agresión por parte de Rusia y a alcanzar una paz que será justa y sostenible", señaló un portavoz comunitario a EFE.

La misma fuente recordó que los líderes de los Veintisiete "han dejado claro" que "siguen decididos a aumentar la presión sobre Rusia para que detenga su guerra brutal de agresión y acceda a tener negociaciones significativas hacia la paz", al tiempo que subrayan "la importancia de nuevos esfuerzos sostenidos para dar apoyo militar a Ucrania".EFE

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