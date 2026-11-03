Ascienden a 31 los muertos por un ataque de Rusia a un centro de ayuda humanitaria en el este de Ucrania

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El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el lunes por el Ejército de Rusia contra una escuela utilizada como centro humanitario en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, ha aumentado a 31, según han confirmado este miércoles las autoridades locales.

El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales que "el balance de muertos por el ataque ruso contra Komishuvaya ha aumentado a 31", antes de denunciar que "el enemigo atacó de forma insidiosa la ciudad en el momento en el que había gente recibiendo ayuda humanitaria en un centro de resiliencia comunitaria".

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"Fue un ataque combinado. Los rusos lanzaron al menos nueve bombardeos. Primero, lanzaron bombas guiadas FAB-500. Luego usaron FAB-3000", ha recalcado, al tiempo que ha detallado que "la FAB-3000 es una bomba de tres toneladas que contiene casi una tonelada y media de explosivos". "Este tipo de armamento se emplea para destruir fortificaciones de hormigón de gran resistencia y búnkeres", ha especificado.

"Tras un impacto directo, la estructura de hormigón del centro subterráneo se derrumbó. En ese instante, allí se encontraba gente de a pie que había acudido en busca de ayuda", ha manifestado Semikin, quien ha hecho hincapié en que estas personas "no acudieron no a una instalación militar ni a una posición de combate, sino a un lugar donde esperaban recibir apoyo".

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Por ello, ha señalado que Rusia empleó contra estas personas "bombas aéreas diseñadas para destruir fortificaciones de gran resistencia". "Es una tragedia terrible para toda la región de Zaporiyia", ha zanjado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, habló el lunes de ataque "absolutamente horrendo" y destacó que "los rusos demuestran una y otra vez que odian a Ucrania, a todo lo que hay aquí". "Si Rusia hubiera querido realmente una desescalada después de Oleshki, era el momento de dar pasos humanitarios. Lo hemos propuesto, pero Rusia sigue matando", señaló, en referencia al alto el fuego local de los últimos días en dicha localidad.

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