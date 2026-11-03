La ONU publica una guía para que las estaciones de esquí se adapten al cambio climático

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Ginebra, 3 nov (EFE).- En el contexto de un calentamiento global que amenaza la viabilidad a largo plazo de cientos de estaciones de esquí, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una de las agencias especializadas de Naciones Unidas, ha emitido una guía para asistir a ese sector en la adaptación al cambio climático.

La guía, elaborada junto a la Federación Internacional de Esquí y Snowboard y presentada este martes, busca "apoyar a la industria de los deportes de invierno y el turismo en un contexto de aumento de las temperaturas y mayor incertidumbre sobre las condiciones de nieve", indicó la OMM.

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Recomienda, entre otras cosas, que las estaciones vigilen las tendencias climáticas a largo plazo y las tomen como base para tomar decisiones sobre construcción de nuevas infraestructuras como remontes o cañones de producción de nieve artificial.

La OMM recuerda en este sentido que los cañones de nieve se han convertido en esenciales para mantener la viabilidad de las temporadas de esquí en muchas estaciones, pero advierte que su eficacia también depende de que las condiciones de temperatura y humedad sean adecuadas.

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También debe tenerse en cuenta la disponibilidad de agua para producir nieve y su coste energético, que puede encarecer la electricidad o reducir la eficiencia de la estación.

En un momento en el que el mundo ha registrado entre 2015 y 2025 los años más cálidos en los registros, la duración de la cobertura de nieve ha descendido a un ritmo de cinco días por década, de acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IOCC).

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Recientes investigaciones concluyen que en un escenario de aumento de la temperatura mundial de 2 grados, el 53 % de las más de 2.200 estaciones de esquí de Europa afrontaría un elevado riesgo de falta de nieve y de pérdida de viabilidad económica.

"Todavía no hemos llegado a ese escenario, pero es un indicador de lo que podría suceder en las próximas décadas", comentó en rueda de prensa la portavoz de la OMM Clare Nullis al presentar la guía.

Sobre eventuales cierres, "son decisiones que correspondería tomar a los países y a las propias estaciones, lo que nosotros podemos es aportar información científica sobre la evolución del clima y su situación actual", agregó. EFE