Gisela será la protagonista del encendido de Navidad en Xanadú

03/11/2026 Gisela dará el pistoletazo de salida a la Navidad en Xanadú el próximo 20 de noviembre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA

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Xanadú dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes 20 de noviembre y, para celebrarlo, contará con la presencia de Gisela en su tradicional evento del encendido de luces. La conocida cantante estará a partir de las 19:00 horas sobre el escenario de 'ágora', ubicado en la zona de restauración, para ofrecer una actuación muy especial dirigida tanto a niños como a mayores.

La popular triunfita se ha mostrado especialmente ilusionada por actuar de nuevo en el complejo madrileño, tras ejercer de madrina en el encendido de luces en 2020: "Xanadú es un lugar único, y me siento muy afortunada de poder dar la bienvenida a la Navidad en este espacio tan especial. Es una suerte poder compartir momentos bonitos en familia y éste va a ser uno de ellos. Vamos a soñar, a imaginar y a volver a la infancia".

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Durante el espectáculo, la cantante estará además acompañada de princesas sobre el escenario para interpretar un repertorio de temas de las películas de Disney. Un recorrido musical ambientado en un mundo mágico haciendo parada en algunas de las canciones que han marcado a varias generaciones. Conocida por su participación en la primera edición de 'Operación triunfo', Gisela fue seleccionada entre todos sus compañeros de concurso para interpretar 'Aquella estrella de allá', de Peter Pan. Desde entonces, la cantante es la voz oficial de Disney en España, lo que le ha llevado a interpretar las canciones de películas como 'La Bella y la Bestia', o la más actual 'Frozen 2'; canción con la que tuvo además la oportunidad de actuar en la famosa gala de los premios Óscar de febrero de 2020.

Un pistoletazo de salida muy especial a las fiestas navideñas de la mano de Gisela con un espectáculo inolvidable tanto para pequeños como para mayores en Xanadú, el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid que aúna más de 220 tiendas -entre las que se encuentran el grupo Inditex, Decathlon, Apple, Lacoste, Mango, H&M, Primark o Silbon-, una amplia oferta gastronómica y diversas opciones de entretenimiento -como la única pista de esquí cubierto de España, que es la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium o Ilusiona- en un entorno inmejorable rodeado de naturaleza, confort y bienestar.

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