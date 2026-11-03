El presidente de Corea del Sur pide crear un organismo gubernamental para prevenir ciberataques

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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha instado este martes a crear un amplio organismo que "abarque todo el Gobierno" para "proteger los servicios públicos e infraestructuras críticas" ante posibles ciberataques a medida que aumentan este tipo de incidentes.

Con la creación de este sistema, Lee apuesta por "coordinar" las funciones actuales --que considera dispersas-- de los diferentes organismos existentes. Así, ha lamentado las "limitaciones" de las capacidades de los sistemas actuales para "proteger el país" ante estos ataques.

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"El sistema de seguridad existente que se centra en inspecciones y respuestas a posteriori y está mostrando claras limitaciones", ha afirmado Lee durante una reunión del Consejo de Ministros en la que pedido la puesta en marcha de un sistema preventivo integral.

Así, ha lamentado el robo de millones de dólares por un ciberataque que ha afectado recientemente a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, y del que Corea del Norte se ha distanciado a pesar de las acusaciones de Estados Unidos. "También es necesario debatir la creación de un grupo de trabajo a nivel gubernamental que abarque tanto el sector público como el privado", ha sostenido el presidente surcoreano.

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"Les pido que consideren activamente la creación de un organismo a gran escala de ciberseguridad, que sea potente y eficaz y que pueda supervisar y coordinar las funciones de seguridad que actualmente se encuentran dispersas", ha añadido.

Además, el Servicio Nacional de Inteligencia del país asiático ha puesto en marcha inspecciones en más de 2.100 ministerios del Gobierno central, administraciones locales e instituciones públicas para hacer frente a la creciente amenaza, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

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LA POLICÍA ABRE UNA INVESTIGACIÓN

Este mismo martes, la Policía de Corea del Sur ha abierto una investigación por la filtración de datos de 168 personas vinculadas a la Presidencia, incluido el presidente, en una página web dedicada a temas de seguridad. Todos ellos habrían volado en el avión presidencial.

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Estos datos incluían información sobre la mujer de Lee, altos cargos del Gobierno, miembros del personal de la Presidencia y del Ministerio de Exteriores, miembros del Servicio de Seguridad Presidencial y periodistas que cubren la información relacionada con Lee.

La filtración incluiría sus nombres tanto en coreano como en inglés, sus afiliaciones, cargos, fechas de nacimiento, números de pasaporte y fechas de expedición y caducidad de los mismos.

El sitio web en cuestión es una plataforma que permite a los usuarios escanear archivos o direcciones web en busca de códigos maliciosos. Además, los miembros de pago y otros usuarios pueden descargar los archivos subidos a la plataforma.

La televisión pública surcoreana, KBS, ha indicado que el fichero difundido incluye un listado de pasajeros completo y estaría relacionado con un vuelo realizado en el pasado entre Corea del Sur y Bélgica en el marco de un viaje oficial al país, desde donde se desplazó posteriormente a Italia y Francia.

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