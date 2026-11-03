El Ibex 35 choca contra los 19.000 puntos (-0,71%), a la espera de las elecciones 'midterms' en EEUU

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El Ibex 35 cotizaba con un recorte del 0,71% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 18.822,50 puntos, en un contexto que sigue marcado por los acontecimientos internacionales, como la guerra de Irán y la incertidumbre en torno al suministro del crudo, así como por la publicación de resultados empresariales y las elecciones de mitad de mandato ('midterms') en Estados Unidos.

"Un Congreso dividido limitaría la agenda de Trump, con implicaciones para aranceles, política fiscal, renta variable y dólar", señalan los analistas de Renta 4.

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A nivel geopolítico, los inversores seguirán pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Próximo. Irán ha presentado un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz, el Líder Supremo ha autorizado las negociaciones y Trump dice que un acuerdo "podría ocurrir".

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,17% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 106 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio un 1,37%, hasta los 97,78 dólares.

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En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, Prosegur Cash ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 68 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 2,1% superior a la contabilizada en el mismo periodo de 2025.

De su lado, Ferrovial ha notificado que ha fijado en 0,835 euros por acción el importe de su segundo dividendo flexible ('scrip dividend') del ejercicio 2026.

Por último, el gigante siderúrgico ArcelorMittal ha señalado que obtendrá un resultado neto ajustado positivo de 652 millones de dólares (582 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, según el consenso de analistas sobre sus resultados del tercer trimestre del año.

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En el terreno 'macro', el Tesoro Público español ha colocado este martes 6.423,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Solaria (+3,11%), Repsol (+2,20%), Grifols (+1,64%) y Redeia (+0,59%). De su lado, Indra encabezaba los descensos (-2,78%), seguido de ArcelorMittal (-2,27%), Amadeus (-2,19%) y Banco Santander (-1,75%).

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El resto de los principales parqués europeos cotizaba con descensos: el índice británico FTSE 100 cedía un 0,51%, el francés Cac 40 un 0,26%, el alemán Dax un 0,62%, el italiano FTSE MIB un 0,38% y el Euro STOXX 50 UN 0,51%.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,927%, frente al 3,17% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 59,83 puntos básicos.

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En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,03% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1184 'billetes verdes'.