Muere una persona en Nepal tras chocar dos helicópteros durante un aterrizaje cerca del Everest

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Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este martes a causa de la colisión de dos helicópteros cerca del monte Everest, en Nepal, según han confirmado las autoridades, que han especificado que el fallecido es un turista de nacionalidad india, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del siniestro.

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN, por sus siglas en inglés) ha señalado a través de un comunicado que el suceso ha tenido lugar en torno a las 8.10 horas (hora local) en un helipuerto en Pheriche, usado por turistas y situado a unos 4.400 metros de altura.

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Asimismo, ha señalado que un ciudadano indio identificado como Vasant Kumar Balaramaramadu ha fallecido en el incidente, mientras que dos personas, entre ellas una neozelandesa identificada como Shailesh Krishna Patel, han resultado heridas y han sido evacuadas a un hospital de la capital, Katmandú.

"La autoridad ya ha puesto en marcha una investigación sobre este accidente", ha manifestado el organismo, antes de resaltar que "a partir de los hechos, el análisis y las conclusiones que se deriven de dicha investigación, se adoptarán las medidas oportunas y correctivas conforme a la legislación vigente".

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Por último, ha expresado sus condolencias a los familiares del fallecido en el siniestro, antes de desear "una pronta recuperación" a la ciudadana neozelandesa y los dos pilotos heridos, cuya identidad no ha sido confirmada hasta la fecha. Por ahora no hay detalles sobre el estado del segundo de los pilotos.