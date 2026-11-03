Agencias

Catar dice que siguen las conversaciones entre Irán y EEUU, que ahora evalúan propuestas

Guardar

El Cairo, 3 nov (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró este martes que las conversaciones continúan entre Irán y Estados Unidos -en las que Doha actúa como mediador- para que no se reanude el conflicto y ahora ambas partes están evaluando las propuestas y están "comprometidas" con la vía diplomática.

En una rueda de prensa, el diplomático apuntó que una delegación catarí estuvo ayer en Teherán en una reunión que duró más de tres horas con responsables iraníes para "acortar las diferencias" y regresó posteriormente a la capital catarí, "mientras continúan las comunicaciones entre las partes".

PUBLICIDAD

"Si no hubiera esperanza no habría negociaciones, siempre hay esperanza. No podemos perder la esperanza por ser mediadores, hay desarrollos pero no podemos hablar de algo concreto", afirmó.EFE

Últimas Noticias

El presidente de Corea del Sur pide crear un organismo gubernamental para prevenir ciberataques

El presidente de Corea del Sur pide crear un organismo gubernamental para prevenir ciberataques

Muere una persona en Nepal tras chocar dos helicópteros durante un aterrizaje cerca del Everest

Muere una persona en Nepal tras chocar dos helicópteros durante un aterrizaje cerca del Everest

El Ibex 35 choca contra los 19.000 puntos (-0,71%), a la espera de las elecciones 'midterms' en EEUU

El Ibex 35 choca contra los 19.000 puntos (-0,71%), a la espera de las elecciones 'midterms' en EEUU

Gisela será la protagonista del encendido de Navidad en Xanadú

Gisela será la protagonista del encendido de Navidad en Xanadú

Irán informa de tres nuevos incidentes de petroleros en el estrecho de Ormuz

Infobae