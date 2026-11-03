Catar dice que siguen las conversaciones entre Irán y EEUU, que ahora evalúan propuestas

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El Cairo, 3 nov (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró este martes que las conversaciones continúan entre Irán y Estados Unidos -en las que Doha actúa como mediador- para que no se reanude el conflicto y ahora ambas partes están evaluando las propuestas y están "comprometidas" con la vía diplomática.

En una rueda de prensa, el diplomático apuntó que una delegación catarí estuvo ayer en Teherán en una reunión que duró más de tres horas con responsables iraníes para "acortar las diferencias" y regresó posteriormente a la capital catarí, "mientras continúan las comunicaciones entre las partes".

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"Si no hubiera esperanza no habría negociaciones, siempre hay esperanza. No podemos perder la esperanza por ser mediadores, hay desarrollos pero no podemos hablar de algo concreto", afirmó.EFE