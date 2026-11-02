Tusk acusa al presidente de obviar la Constitución y buscar una confrontación mediante "fuerzas externas"

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El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha redoblado este lunes sus ataques contra el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien ha responsabilizado por completo de la enorme crisis abierta en el Tribunal Constitucional que lleva sacudiendo al país desde el pasado viernes.

La negativa del presidente a jurar a los nuevos jueces del Constitucional ha provocado una fractura en la cúpula de la corte. La Comisión Europea se ha puesto del lado de Tusk, quien acusa a su viejo rival político, el líder de Ley y Justicia (PiS) y ex primer ministro Jaroslaw Kaczinski, de orquestar un movimiento de desestabilización con la cooperación del presidente Nawrocki, alimentado por Rusia.

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Este lunes, Tusk ha insistido en que "la solución del conflicto es simple y posible sin cambios en la Constitución" dado que "el Presidente reconoce a los jueces legítimamente elegidos por el Parlamento, porque así lo establece la Constitución, y ellos asumen sus funciones en el Tribunal".

En su lugar, el presidente "ha optado por una confrontación forzada, que podría costarle muy caro a Polonia".

El primer ministro ha insistido en que "un Estado de derecho democrático no puede ceder ante la violencia, independientemente de cuán poderosas sean las fuerzas externas que apoyen el ataque del PiS", y ha prometido que el país "no cederá" ante estas maniobras.

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Tusk ha lanzado su mensaje en redes sociales en su primer comentario desde el pasado sábado, cuando apuntó directamente a Moscú como responsable último de esta crisis. El primer ministro señaló directamente a uno de los grandes portavoces de Moscú, el expresidente Dimitri Medvedev.

"(Medvedev) Afirmó que en Polonia se ha producido un golpe de Estado, y que 'los liberales de Tusk, protegido de Bruselas, oprimen a los conservadores del PiS'. Todo claro", aseguró Tusk.