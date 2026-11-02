AESTE propone un Pacto de Estado de Cuidados y elevar servicios asistenciales a "cuarto pilar" del Estado de Bienestar

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La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha propuesto un Pacto de Estado por los Cuidados que consolide la atención a las personas dependientes como el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar.

Así se desprende del informe 'Cuidar es futuro. General empleo y garantizar el bienestar de una sociedad que envejece', impulsado y presentado por AESTE para abordar la transformación del ecosistema de atención a la dependencia en España.

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A través de las aportaciones de diferentes expertos y agentes del sector social y empresarial, el documento sintetiza los principales retos y fórmulas de actuación para consolidar un modelo de cuidados "sostenible y centrado en la persona", incidiendo especialmente en aquellas relacionadas con la necesidad de reforzar el empleo en el sector.

En este sentido, AESTE aboga por impulsar un Pacto de Estado por los Cuidados que permita articular las medidas planteadas en materia de captación, formación, reconocimiento y mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

"Este pacto sirve para establecer un marco de actuación a largo plazo, respaldado por una financiación suficiente y sostenible, que aporte seguridad jurídica y proteja al sector frente a los vaivenes políticos y los cambios normativos", defiende.

En esta misma línea, recomienda trascender la visión asistencialista y consolidar formal, estructural y económicamente la atención a la dependencia como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, al mismo nivel que la salud y la educación.

COMISIÓN PERMANENTE ENTRE MINISTERIOS

Igualmente, apuesta por hacer efectiva una comisión permanente entre los ministerios de Educación, Empleo, Economía, Hacienda, Sanidad, Servicios Sociales e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Esta mesa permite coordinar las políticas de empleo y servicios sociales, eliminar cuellos de botella administrativos, dotar al sistema de recursos y unificar criterios entre comunidades autónomas", apunta.

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De la mima manera, llama a visibilizar el impacto económico y social de la dependencia como un servicio técnico y esencial del Estado de Bienestar. En esta línea, apuesta por desarrollar servicios profesionales de proximidad que reduzcan la sobrecarga asistencial que sufren las familias en el hogar, así como por repartir la responsabilidad del cuidado entre las administraciones, las empresas, la comunidad y las familias.

Además, aboga por garantizar "empleos de calidad, salarios adecuados y entornos laborales seguros que atraigan a profesionales". También por garantizar la capacidad de influencia de los trabajadores y agentes del sector en la mesa del diálogo social para el diseño de las políticas públicas de dependencia.

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Por otro lado, recomienda introducir en la educación primaria contenidos pedagógicos sobre longevidad para transformar la visión social del envejecimiento, eliminar prejuicios sobre la vejez y despertar vocaciones tempranas.

Del mismo modo, quiere implicar a los medios de comunicación como "agentes clave" en la construcción de una narrativa pública que refleje "de forma justa y equilibrada" la realidad de los cuidados, su trascendencia social y el valor del trabajo de sus profesionales.

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INVERSIÓN PRIORITARIA

Asimismo, para articular un modelo financiero sostenible que reconozca económicamente las profesiones vinculadas a los cuidados, AESTE señala que es necesario valorar los cuidados como una inversión "prioritaria", blindando los fondos estatales y elevando las tarifas públicas.

Finalmente, entre sus propuestas, para AESTE resulta "indispensable" consolidar la profesionalización continua de los equipos y ofrecer itinerarios formativos atractivos en todos los entornos de cuidados y atención socio-sanitaria.