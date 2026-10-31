Agencias

Delcy Rodríguez espera que haya terminado el desescombro por el terremoto de La Guaira antes de fin de año

31/10/2026 La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado que ya se han completado el 63% de las labores de desescombro por el terremoto que afectó a la región de La Guaira el 24 de junio y espera que para fin de año ya haya concluido el trabajo. POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA
31/10/2026 La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado que ya se han completado el 63% de las labores de desescombro por el terremoto que afectó a la región de La Guaira el 24 de junio y espera que para fin de año ya haya concluido el trabajo. POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado que ya se han completado el 63% de las labores de desescombro por el terremoto que afectó a la región de La Guaira el 24 de junio y espera que para fin de año ya haya concluido el trabajo.

Rodríguez ha anunciado la llegada de maquinaria pesada procedente de China que permitirá agilizar de manera significativa la labor de retirada de escombros.

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"Yo espero que ,con esta maquinaria, podamos recibir el año sin escombros en el estado La Guaira", ha explicado, según recogen medios venezolanos.

Además ha dado cuenta de la llegada de insumos estratégicos y 1.800 viviendas prefabricadas destinados a reforzar la fase de recuperación y reubicación de familias afectadas por el doble terremoto, un envío incluido en los convenios de cooperación bilaterales.

"Desde ya agradezco al presidente Xi Jinping, a su gobierno y al pueblo de China por esta ayuda tan importante que es muestra de la cooperación entre nuestros países", ha señalado.

"Estas viviendas van a ayudar a que las familias puedan ir a un espacio seguro, unifamiliar, con privacidad, en este proceso de construcción de viviendas que llevamos", ha añadido.

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