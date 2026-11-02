DigitalES reclama un pacto de Estado que duplique el peso de los especialistas tecnológicos en el empleo

El director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo. EUROPA ESPAÑA ECONOMIA DGITIALES

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La Asociación Española para Digitalización (DigitalES) ha reclamado para la próxima legislatura un pacto de Estado por el talento digital que duplique el peso de los especialistas TIC en el empleo, pasando del 4,8% al 10%, así como reorientar las ayudas a la digitalización empresarial hacia proyectos de inteligencia artificial que acrediten mejoras reales de productividad.

En concreto, la patronal tecnológica ha elaborado una propuesta de Agenda Digital 2030 con la que reclama a los partidos políticos y a las instituciones situar la transformación digital entre las grandes prioridades de la próxima legislatura.

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En lo que se refiere al aumento en el mercado laboral de especialistas tecnológicos, DigitalES propone actualizar la FP, la universidad y la formación continua según las necesidades empresariales. También pide reforzar la formación dual, las microcredenciales y la recualificación; e impulsar las vocaciones STEM y la incorporación de la mujer. Reclama también un plan para integrar la inteligencia artificial en la educación de forma responsable.

Según señala la patronal en un comunicado, la próxima legislatura será decisiva para definir la posición española ante los cambios regulatorios y las inversiones estratégicas que se negocian en Europa, desde el futuro marco financiero 2028-2034 hasta las políticas de soberanía tecnológica y competencia.

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"La próxima legislatura debe sentar las bases para atraer inversión, desarrollar capacidades tecnológicas propias y conseguir que la digitalización se traduzca en mayor productividad, empleo y prosperidad", ha destacado el director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo.

MÁS AMBICIÓN EN EUROPA

Así, DigitalES plantea una mayor ambición europea en política digital con un plan de simplificación normativa que elimine duplicidades, aporte seguridad jurídica y evite añadir cargas nacionales a las obligaciones europeas.

En Bruselas, plantea defender un mercado único digital efectivo y una política de competencia que favorezca la inversión, la consolidación del sector y el crecimiento de grandes empresas tecnológicas europeas.

Por otro lado, la patronal reclama mantener la ventaja competitiva que tiene España en lo que se refiere a infraestructuras para la economía digital, con una cobertura de fibra óptica que alcanza el 96% de los hogares y una cobertura 5G superior al 99% de la población.

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REVISIÓN DE TASAS QUE PENALIZAN LA INVERSIÓN

Dentro de este apartado, pide una revisión de tasas y cánones que penalizan las inversiones y coordinar la planificación digital y energética para facilitar el desarrollo de centros de datos, nube, 'edge' y capacidad de computación, aprovechando las condiciones de España para convertirse en un polo tecnológico europeo.

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Por otro lado, la patronal pide programas de adopción de inteligencia artificial y aprovechamiento del dato que midan su efecto en la productividad, especialmente en las pymes, con asesoramiento, financiación y acceso a computación.

Propone apoyar casos de uso que puedan escalar, también en tecnologías emergentes como la cuántica; reforzar los incentivos fiscales a la I+D+i y simplificar el acceso a ayudas. La contratación pública debe actuar como cliente tractor de soluciones innovadoras, con criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad.

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Por último, la patronal defiende esa agenda con vista a 2030 para coordinar las obligaciones de ciberseguridad, reforzar la colaboración público-privada y ayudar a las pymes a protegerse. Incluye medidas para combatir el fraude digital y reforzar la protección de los contenidos digitales mediante un cambio normativo que establezca la obligación de todos los intermediarios de colaborar en la lucha contra la piratería audiovisual.

Asimismo, plantea mejorar la protección de menores con sistemas de verificación de edad proporcionados y responsabilidad de las plataformas y reducir las brechas de acceso y competencias, así como aumentar la eficiencia de redes y centros de datos y favorecer la reparación y el reacondicionamiento de equipos tecnológicos.

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