El presidente ordena a la Policía retirar el bloqueo y convoca al Parlamento para "restablecer el orden"

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El presidente de Polonia, Karol Narowcki, ha hecho un llamamiento este sábado a "restablecer el orden jurídico" y ha ordenado a la Policía a retirar el bloqueo encomendado por el Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, en el estallido definitivo de la crisis sobre la composición del Tribunal Constitucional.

Tras permanecer varias horas en el interior de la sede judicial, Nawrocki ha abandonado el edificio del alto tribunal, según ha informado la agencia polaca de noticias PAP. Antes de su partida, el mandatario ha encargado al portavoz de la Presidencia, Pavel Szefernaker, la lectura de un comunicado oficial en su nombre.

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"Esta noche se ha producido una violación del orden constitucional de Polonia y una toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado. He mantenido consultas con el presidente del Tribunal Supremo, quien tampoco considera legales las acciones emprendidas por las personas que se han usurpado el poder en el Tribunal Constitucional", ha anunciado.

Asimismo, el presidente ha demandado que "se restablezca el orden jurídico" y ha pedido a las fuerzas de seguridad enviadas por el Gobierno de Tusk a que "abandonen las inmediaciones del tribunal".

Por último, el mandatario ha convocado de urgencia a las autoridades parlamentarias para "estabilizar" la situación y, asimismo, ha afirmado haber facilitado el ingreso del vicepresidente vetado del Tribunal Constitucional, Bartlomiej Sochanski, al Tribunal.

"Ante la amenaza a la seguridad interior de la República de Polonia, convoco para hoy unas consultas urgentes con la participación de representantes de las fuerzas parlamentarias con el fin de lograr la estabilización de la situación política y restablecer el orden constitucional", ha concluido.

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