El Festival de Huelva reúne cine, solidaridad y talento audiovisual en la Sección Latidos

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El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre, completa su programación cinematográfica con una propuesta de actividades paralelas que refuerzan su compromiso con el cine como espacio de encuentro, reflexión y transformación social. La Sección Latidos, las Sesiones Especiales, la programación musical, los encuentros de industria y las iniciativas educativas volverán a convertir el certamen en un punto de encuentro para creadores, profesionales, espectadores y nuevos talentos del audiovisual.

En una nota de prensa, el Festival ha explicado que Latidos tendrá un papel destacado dentro de esta programación. Con cuatro películas que abordan historias humanas, familiares y sociales, esta sección mantiene su dimensión solidaria a través de su carácter benéfico, para acercar el cine al público y contribuir a reforzar el compromiso social del Festival. Entre los títulos seleccionados se encuentra 'Acuérdate de mí', el nuevo documental de Remedios Malvárez, ganadora de dos premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía con 'Fandangos'. La cineasta onubense propone un viaje personal a través de los recuerdos de la actriz Adelfa Calvo sobre su abuela, la cantaora La Niña de la Puebla.

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La animación estará representada por 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', cuarta entrega de la exitosa saga dirigida por Enrique Gato, director con cinco premios Goya y tres premios Gaudí. En esta nueva aventura, Tadeo y Sara emprenden un fantástico viaje hasta Grecia y Oriente Medio, con la Momia como acompañante con gran protagonismo. También formará parte de Latidos la ópera prima de Nacho La Casa, 'Un hijo', estrenada en el Festival de Málaga y protagonizada por Hugo Silva y Macarena García. Una historia que sigue a una psicóloga escolar sin experiencia que sospecha que, tras la aparente felicidad de un niño de ocho años recién llegado al colegio, se esconde un inquietante secreto.

Completa la selección 'Winnipeg. El barco de la esperanza', de Beñat Beitia y Elio Quiroga, una producción de animación ambientada en 1939. La película narra la huida de una familia que, tras la caída de Barcelona durante la guerra civil y su exilio por Francia, encuentra la posibilidad de escapar a bordo de un barco. 'Winnipeg', el carguero impulsado por Pablo Neruda, trasladó a 2.200 refugiados españoles hasta Chile para que comenzasen una nueva vida. La programación del Festival de Huelva incorpora fuera de concurso de la Sección Talento Andaluz, 'El pezón de Elena', ópera prima del realizador onubense Esteban Magaz. Interpretada por Silvia Acosta y Roberto Álamo, ganador en dos ocasiones del Premio Goya, la película cuenta sin diálogos el drama existencial de una mujer que, tras recibir una noticia devastadora, abandona la ciudad y se refugia en su casa junto al mar.

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Las Sesiones Especiales completarán esta propuesta de programación del certamen onubense con dos documentales: 'Cómo habitar un cuerpo', de Cristóbal Osete, y 'Desnudas. Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad', dirigido y producido por la periodista Esmeralda Marugán, que ampliarán la mirada del Festival a través de dos trabajos documentales de producción española. La programación paralela contará también con diversas propuestas musicales. La Banda Sinfónica Municipal de Huelva ofrecerá, el viernes 20 de noviembre, un concierto dedicado al cine en la Plaza de Las Monjas.

Asimismo, el certamen onubense se une este año con el III Festival Iberoamericano de Jazz de Huelva, que del 12 al 20 de noviembre reunirá en la ciudad a figuras internacionales como Al Di Meola y Magos Herrera, junto a una destacada representación del talento onubense. Programación que incluye conciertos, actuaciones gratuitas, propuestas didácticas y encuentros profesionales que enriquecerán aún más la oferta cultural de la ciudad durante esos días.

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En el ámbito de la industria audiovisual, el Festival de Huelva volverá a impulsar iniciativas dirigidas al desarrollo de proyectos, la formación especializada y la conexión entre profesionales. Entre ellas destaca CreANDo, el programa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía destinado a apoyar el desarrollo de proyectos de guión audiovisual de autores y autoras andaluces. La iniciativa busca favorecer la profesionalización de los guionistas y acompañar proyectos con potencial de recorrido nacional e internacional mediante espacios de creación, formación y acceso a entornos profesionales.

En colaboración con el Festival de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el Festival de Cine Europeo de Sevilla, Mafiz-Festival de Málaga, ACAU Uruguay y Ventana Sur, CreANDo ofrece a los participantes oportunidades de aprendizaje y contacto con la industria. Dentro del certamen onubense, los proyectos seleccionados mantendrán encuentros profesionales y participarán en una clase magistral impartida por el guionista, productor y director Beto Marini, prevista para el sábado 14 de noviembre.

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La Residencia de Cine de Extremadura, programa en colaboración con el Festival desde 2025 orientado al desarrollo de proyectos internacionales iberoamericanos y búsqueda de oportunidades de coproducción, es una iniciativa que busca consolidar redes profesionales y favorecer las vías de financiación y producción de los proyectos. En esta edición participarán 'La muñeca', de Puerto Rico; 'Bronce', de México y Extremadura; y 'Ojos color océano', de Extremadura. Esta actividad se suma al trabajo en industria que el Festival ha desarrollado durante años mediante alianzas estratégicas con entidades y festivales nacionales e internacionales.

También estará presente Cinenido, programa de desarrollo de proyectos que mantiene también acuerdos de colaboración con el Festival de Sevilla y el MAFIZ-Festival de Málaga. Estos convenios facilitan el acceso de los guionistas a espacios de formación e industria para impulsar sus proyectos y trayectorias profesionales. Los seleccionados para participar en Huelva son 'Fresh Spring Rolls', de Uliane Lima Tatit, un drama psicológico ambientado en Bangkok; 'La verbena', de Joan Vives Lozano, una comedia negra con elementos de realismo mágico; y 'Mira', de Daniella Saba, un thriller con elementos fantásticos ambientado en un pueblo aislado de Minas Gerais, en Brasil.

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La formación de intérpretes tendrá igualmente un espacio en el programa gracias a la colaboración con Aisge (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual). El viernes 13 de noviembre, el actor Adrián Lastra impartirá una clase magistral en el IES Pintor Pedro Gómez, acercando su experiencia profesional al alumnado y favoreciendo el contacto directo entre los jóvenes y el sector audiovisual.

La programación educativa, otro de los ejes de la 52ª edición en el compromiso del Festival con la formación de espectadores y creación de nuevas audiencias, continúa otro año más con Primera Pantalla, que reúne a miles de escolares onubenses, de la capital y su provincia, en torno a una selección de películas adaptadas a diferentes edades; Cine y Valores, con proyección de cortometrajes en los centros educativos y coloquios con sus creadores; y Ventana Cinéfila, una actividad conjunta con otros festivales nacionales, que facilita el acceso al cine en las aulas mediante una programación a través de Filmin. Todas estas propuestas permiten trabajar la alfabetización audiovisual, el pensamiento crítico y el diálogo sobre cuestiones sociales y personales a partir de la experiencia cinematográfica.

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