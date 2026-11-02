Agencias

Marco Rubio y el nuevo canciller venezolano se reunirán este lunes en Washington

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Washington, 1 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunirán este lunes en Washington, en un momento de creciente cooperación entre ambos gobiernos, informó este domingo el Departamento de Estado.

La cita, incluida en la agenda oficial de Rubio, tendrá lugar en la sede del Departamento de Estado a las 10:00 hora local (15:00 GMT y 11:00 en Venezuela).

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Será el primer encuentro entre los jefes de la diplomacia estadounidense y venezolana desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro en un ataque estadounidense en Caracas el pasado enero. EFE

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