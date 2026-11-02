Ecuador busca "profundizar alianzas" con empresa emiratí en proyectos de petróleo y gas

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Quito, 1 nov (EFE).- El gerente general de la estatal ecuatoriana Petroecuador, Sebastián Maag Pardo, mantuvo una reunión en Abu Dabi con el director ejecutivo de la petrolera emiratí ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, para "profundizar las alianzas" entre ambas compañías en proyectos de producción de petróleo y gas, según informó Petroecuador en X.

En el encuentro, en el que también participó el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, se abordaron oportunidades de cooperación en la producción de hidrocarburos, comercio internacional de crudo y derivados, así como el intercambio de capacidades comerciales, técnicas y operativas.

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Según Petroecuador, la reunión permitió avanzar en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos de inversión en el sector energético del país andino.

"Además, abre la posibilidad de posicionar al Ecuador como una plataforma estratégica para futuras iniciativas comerciales y energéticas orientadas a la región del Pacífico y América Latina", versa el comunicado.

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) es una de las principales compañías petroleras del mundo.

Las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador están en un gran momento.

El presidente Noboa ha viajado en tres ocasiones desde que asumió el poder, en 2023; en marzo pasado estuvo en Quito el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, una visita en la que ambas naciones firmaron un acuerdo comercial y memorandos de cooperación en materia de inversión y de seguridad. EFE

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