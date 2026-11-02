Lunes, 2 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Washington - Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio mandato de este martes, con varios estados en reñidas contiendas que comprometen la mayoría republicana de las dos cámaras del Congreso.

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su último mitin para las legislativas del martes, que es también el último acto de campaña en el que el magnate neoyorquino, que ya no puede presentarse a la reelección, tendrá capital político en juego. (Texto) (Foto)

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- Miles de observadores supervisarán este martes unas elecciones que serán de las más vigiladas de la historia de Estados Unidos, ya que, además del operativo de la administración de Donald Trump tienen previsto movilizarse grupos afines al Partido Republicano, al Partido Demócrata y organizaciones independientes. (Texto) (Foto)

- Las posibles impugnaciones de los resultados y las disputas por su certificación se perfilan como un nuevo frente de batalla en las elecciones legislativas de EE.UU de este martes, ante el riesgo de que algunos candidatos o autoridades cuestionen el escrutinio o se nieguen a validar los resultados. (Texto) (Foto)

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EEUU VENEZUELA

Washington - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibe al nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, en un momento de creciente cooperación entre ambos gobiernos.

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FRANCIA PROTESTAS

París - Francia encara una nueva semana de tensión social por la probable vuelta de los bloqueos en la educación, ahora que los estudiantes regresan a las aulas tras las vacaciones de otoño, y con la convocatoria de huelga general para el jueves.

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APPLE RESULTADOS

Nueva York - El gigante tecnológico estadounidense Apple presenta sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto de su ejercicio fiscal 2026, con el mercado pendiente de la evolución de las ventas del iPhone, el crecimiento de su negocio de servicios y las perspectivas de la compañía en inteligencia artificial bajo la dirección de su nuevo consejero delegado, John Ternus.

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ADEMÁS

MÉXICO EEUU | Ciudad de México - Migrantes que buscan llegar a Estados Unidos desde México se aventuran por las peligrosas aguas del océano Pacífico ante el endurecimiento de la vigilancia fronteriza, una ruta marcada por el riesgo de ahogamiento, las extorsiones del crimen organizado y tarifas de hasta 30.000 dólares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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UCRANIA GUERRA | El defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, ofrece una rueda de prensa sobre los resultados de la misión humanitaria en la localidad de Oleshki. (Texto)

- Los ucranianos siguen las elecciones de medio mandato en Estados Unidos con escasas esperanzas de obtener un mayor apoyo de este país en caso de una derrota republicana. (Texto)

NUESTROS TEMAS

COLOMBIA DROGAS | Bogotá - El tusi, una droga cuya composición cambia según quién la prepare, está llevando a hospitales de Colombia a jóvenes con graves lesiones vasculares, algunos de los cuales han acabado en amputaciones, mientras los especialistas tratan de identificar la composición de la llamada "cocaína rosada". (Texto) (Foto) (Vídeo)

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HAITÍ DÍA DE MUERTOS | Puerto Príncipe - Los haitianos celebran el 1 y 2 de noviembre en los cementerios la fiesta de Gédé, un rito del vudú en honor a los difuntos, que este año se ha visto mermado en asistencia en algunos lugares porque las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe impiden o limitan el acceso a muchos camposantos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN MASCOTAS | Tokio.- Entusiastas del icónico pingüino de la tarjeta de transporte japonesa Suica, imagen oficial desde su lanzamiento en 2001 y que será retirada el próximo marzo, se despiden en una exposición que repasa su historia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ESPECIALES

Con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, la agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía CUMBRE IBEROAMERICANA.

AGENDA INFORMATIVA

América

07:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina da a conocer los datos de la recaudación tributaria de octubre, luego de que en septiembre la recaudación de impuestos registrara un crecimiento interanual del 38,3 %. (Texto)

15:00 GMT.- Washington.- EEUU VENEZUELA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibe al nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco

16:00 GMT.- La Paz.- BOLIVIA DÍA MUERTOS.- Los bolivianos visitan cementerios en el Día de los Difuntos para despedir a los 'ajayus' o almas de sus seres queridos que, según dicta la tradición en el país andino, visitaron durante veinticuatro horas a sus seres queridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00 GMT.- Nueva York.- APPLE RESULTADOS.- El gigante tecnológico estadounidense Apple presenta sus resultados del cuarto trimestre de su ejercicio fiscal y el acumulado anual.

19.00 GMT - Washington - EEUU ELECCIONES - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra la campaña para las elecciones de medio mandato. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York - EEUU INMIGRACIÓN - La comunidad mexicana en Nueva York conmemora este domingo el Día de Muertos con un acto en la iglesia Saint Peter's en memoria de las 18 personas mexicanas fallecidas en centros de detención migratoria de Estados Unidos, bajo el lema "Memoria y dignidad para las personas migrantes". (Texto) (Foto)

Naciones Unidas - ONU CONSEJO SEGURIDAD - Letonia asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU durante todo el mes, en sustitución de Grecia.

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, que se considera un adelanto del PIB. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS FMI.- Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye la sexta y última revisión del acuerdo económico suscrito con Honduras en 2023 con una reunión con el presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura. (Texto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- Con el desempleo en su mayor nivel desde 2021 y una economía en retroceso, Chile encadena meses de malas cifras, lo que alimenta las dudas sobre la receta de ajuste fiscal y rebaja de impuestos con la que el presidente José Antonio Kast prometió reactivar la economía. (Texto) (Foto)

Quito -ECUADOR DÍA DE MUERTOS - Familiares y allegados celebran el Día de Difuntos en Ecuador desde distintos cementerios del país, como el de Calderón de Quito, donde se acercan con flores, música e incluso alimentos para honrar y recordar a sus seres queridos. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ucranianos siguen las elecciones de medio mandato en Estados Unidos con escasas esperanzas de obtener un mayor apoyo de este país en caso de una derrota republicana. (Texto)

París.- FRANCIA PROTESTAS.- Los estudiantes franceses regresan este lunes a las aulas tras las vacaciones de otoño, en una jornada marcada por un clima de tensión e incertidumbre ante las movilizaciones y posibles bloqueos en algunos centros educativos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA LITERATURA.- Se anuncia el ganador del Premio Médicis, que distingue obras literarias francesas y extranjeras, además de ensayos. (Texto)

Manchester.- R.UNIDO CRIMEN.- Se dicta la sentencia contra el conductor que atropelló a un ciclista y arrastró su cuerpo durante 2 kilómetros hasta su muerte. Ya ha sido declarado culpable de asesinato. Tribunal de Manchester.

Ginebra.- CONSERVACIÓN COMERCIO.- El comité permanente para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se reúne en Ginebra hasta el 6 de noviembre para hacer un seguimiento de las principales cuestiones de actualidad en torno al control de ese comercio. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍAS.- El Ministerio alemán para Asuntos Digitales organiza una conferencia digital en la que participan el ministro de la cartera, Karsten Wildberger, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la ministra de Economía, Katherina Reiche, así como ministros de Canadá y Polonia.

Dublín.- RYANAIR RESULTADOS.- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair presenta los resultados económicos de su primer semestre fiscal (abril-septiembre).

Moscú.- BIELORRUSIA SEGURIDAD.- Bielorrusia acoge la IV Conferencia Internacional de Seguridad Euroasiática

05:00 GMT.- París.- LIBERTAD PRENSA.- Reporteros sin Fronteras (RSF) publica su lista anual de 33 depredadores de la libertad de prensa repartidos en cinco categorías (política, seguridad, economía, derecho y sociedad).

08:00 GMT.- Bruselas.- UE R.UNIDO.- La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, celebra un diálogo sobre seguridad y defensa con el secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido, Wes Streeting.

10:00 GMT.- Roma.- ITALIA ARTE.- Presentan en el Museo del Ara Pacis la exposición "Egipto y Roma. Los rostros de El Fayum", un recorrido por el poder del retrato en la antigüedad a través de más de 110 obras, entre ellas 50 piezas que salen de Egipto por primera vez (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30 GMT.- Berna.- SUIZA GOBIERNO.- El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ofrece una conferencia de prensa a los miembros de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Suiza. (Texto)

12:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL PERÚ.- Rueda de prensa en Lisboa del ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, y su homólogo peruano, Carlos Espá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, ofrece una rueda de prensa en la que resumirá los resultados de la misión humanitaria en la localidad de Oleshki. (Texto)

13:30 GMT.- Ginebra.- OSCE MINISTERIAL.- La Presidencia suiza de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) informa a la prensa sobre la organización de su reunión ministerial, a celebrarse en Lugano el 3 y 4 d diciembre. (Texto)

16:15 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo británico, Wes Streeting, para abordar el apoyo a Ucrania, la situación de seguridad en Europa y la cooperación en la OTAn, así como en materia armamentística. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL PRESIDENCIA.- El presidente de Portugal, António José Seguro, reúne al Consejo de Estado para abordar la cohesión social, en un contexto de protestas por la crisis de la vivienda y polémica por las intervenciones policiales contra los manifestantes. Palacio de Belém.

O.Medio y África

13:00 GMT.- Rabat.- SÁHARA OCCIDENTAL.- Las dos cámaras del Parlamento marroquí organizan una sesión conjunta par analizar la no renovación de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental por el Consejo de Seguridad.

Abu Dabi.- EMIRATOS ENERGÍA.- La feria petrolera ADIPEC 2026, la cumbre de energía más grande e influyente del mundo, arranca hoy en Abu Dabi, donde se reunirán más de 1.800 ponentes y 2.250 expositores globales para conectar la demanda energética de la región con el capital, la tecnología y las alianzas estratégicas del sector a escala internacional. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN MASCOTAS.- Entusiastas del icónico pingüino de la tarjeta de transporte japonesa Suica, imagen oficial desde su lanzamiento en 2001 y que será retirada el próximo marzo, se despiden en una exposición que repasa su historia, en un país donde las mascotas corporativas y regionales generan millones de yenes en ventas de productos asociados. Estación de Ueno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- El primer ministro de Austria, Christian Stocker, llega a China para una visita en la que recorrerá Shanghái y Pekín y se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

08:45h (02.45 hora española).- Shenzhen.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de octubre, lectura alternativa a la oficial. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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