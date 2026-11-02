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Rusia alerta de un ataque informático masivo en su aplicación de emergencias

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Redacción Internacional, 1 nov (EFE).- La aplicación móvil del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia fue objeto de un ciberataque masivo, lo que provocó el envío de información falsa sobre una supuesta amenaza para la población, informó este domingo la agencia rusa TASS.

En el comunicado que recoge la agencia, el ministerio afirmó que “la aplicación móvil del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia fue objeto de un ciberataque masivo, como resultado los atacantes lograron enviar información falsa a la población”.

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Asimismo, el organismo indicó que ya comenzaron los trabajos para corregir la vulnerabilidad de la aplicación móvil y restablecer su funcionamiento normal.

Con anterioridad, Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones ataques informáticos organizados por servicios secretos ucranianos, mientras que varios países europeos señalan a Rusia de los mismos y de campañas de desinformación. EFE

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