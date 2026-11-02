Jessica Bueno, inmersa en una nueva etapa, supervisa junto a su madre la mudanza a su nueva casa

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MADRID (CHANCE)

Jessica Bueno comienza una nueva etapa lejos de su anterior domicilio. La modelo se encuentra estos días inmersa en los preparativos de su traslado a su nueva vivienda, un cambio que ha afrontado acompañada de dos de las personas más importantes de su entorno: su madre, Loli, y su pareja, Roberto Mendoza. Después de los últimos cambios en su vida personal, la sevillana se prepara para instalarse en su nuevo hogar y ha estado pendiente de todos los detalles de la mudanza.

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Durante la jornada, Jessica y su madre han supervisado el trabajo de la empresa encargada del traslado. Mientras los operarios sacaban los muebles y enseres de la que hasta ahora había sido la casa de la modelo para cargarlos en el camión, Loli permanecía muy atenta a cada movimiento y no dudaba en dar algunas indicaciones a los trabajadores.

Una vez en el nuevo domicilio, la modelo ha salido de la vivienda junto a su madre, ambas con una actitud de lo más sonriente y relajada. Por su parte, Roberto Mendoza también ha estado muy pendiente de todo el proceso, encargándose de supervisar el trabajo de los operarios y de comprobar que el traslado se desarrollaba con normalidad. Una jornada de cambios que Jessica ha compartido con el apoyo de su familia y de su pareja.

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