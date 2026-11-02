Agencias

El brent cae un 7,63 %, hasta 104,77 dólares, por optimismo diplomático entre EEUU e Irán

Guardar

Londres, 2 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero se desplomó este lunes un 7,63 %, hasta quedarse en 104,77 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado mira con optimismo los renovados esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Tras un cambio en el contrato de referencia en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, que ha pasado de diciembre a enero de 2027, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 8,66 dólares con respecto al precio de liquidación del pasado viernes, cuando registró 113,43 dólares.

PUBLICIDAD

El descenso es todavía mayor, de casi un 11 %, si lo comparamos con los futuros del brent de vencimiento en diciembre -que hoy ya han dejado de tomarse como referencia-, que cerraron octubre en 117,64 dólares, con el crudo en su nivel más alto en seis meses. EFE

Últimas Noticias

Abascal se reúne este lunes con el presidente chileno, a quien define como "amigo y aliado desde hace años"

Abascal se reúne este lunes con el presidente chileno, a quien define como "amigo y aliado desde hace años"

El brent cae un 7,63 %, hasta 104,77 dólares, por el optimismo diplomático entre EEUU-Irán

Infobae

Trump dice que estas elecciones legislativas son las "más importantes" de la historia

Infobae

Mueren dos personas al desplomarse una avioneta en el centro de México

Infobae

Senadora paraguaya renuncia a su escaño tras denuncias de supuestos cobros a colaboradores

Infobae