Argentina registra más de 240 feminicidios entre enero y octubre de 2026

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Buenos Aires, 2 nov (EFE).- Argentina registró más de 240 feminicidios entre enero y octubre, según informes recabados por EFE de organizaciones defensoras de la vida y los derechos de las mujeres de este país suramericano, donde solo en octubre se habría producido un crimen machista cada quince horas.

El Observatorio Lucía Pérez -que toma su nombre de la víctima que movilizó a las mujeres argentinas para la creación del movimiento 'Ni Una Menos'- contabilizó en los primeros diez meses del año 243 feminicidios, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven registró 242, La Casa del Encuentro anotó 240 y MuMulá, 239.

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Las cuatro organizaciones citadas coinciden en que octubre fue el más letal, con 48, 39, 43 y 36 víctimas, según cada uno de sus reportes. De acuerdo con las cifras de la primera de ellas, el Observatorio Lucía Pérez, esto supondría un asesinato cada quince horas.

Las cifras dispares responden a la falta de un conteo riguroso oficial, por lo que son las organizaciones las que van sumando casos, y al uso de diferentes metodologías, pero sí coinciden en que se ha producido un retroceso de las políticas públicas de prevención por la desfinanciación de esos programas y el cierre del Ministerio de las Mujeres por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023.

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También coinciden en que hay subregistros, es decir, podrían ser más las víctimas.

Según La Casa del Encuentro, un 55 % de los agresores son parejas o exparejas de las víctimas y un 66 % de los asesinatos ocurrió en sus viviendas. La organización agrega que 282 hijos e hijas quedaron sin madre, más de la mitad menores de edad, al dar cuenta de un total de 465 intentos de feminicidio.

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MuMaLá registró 728 intentos de feminicidio y, según su informe, un 61 % de los asesinatos fue cometido por parejas, exparejas o familiares, y un 59 % ocurrió en las viviendas de las víctimas. De acuerdo con este colectivo, un total de 179 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres.

El Gobierno argentino no cuenta con un registro propio de feminicidios, pero sí la Corte Suprema argentina, que elabora un informe anual de feminicidios a partir de causas judiciales y que contabilizó doscientas víctimas directas en 2025, el 12,3 % menos que el año anterior.

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"Los feminicidios aumentan mientras el Gobierno de Milei profundiza el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias de género", advirtió el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.