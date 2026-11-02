Trump llama a votar en las 'midtrem' contra los "extremistas y peligrosos" candidatos demócratas

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado su último acto político antes de las elecciones de medio mandato de mañana para pedir el voto contra los candidatos demócratas, que ha caracterizado como "extremistas y peligrosos" en las que considera las 'midterms' "más importantes de nuestra vida".

"Como saben, hoy es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las 'midterm' más importantes de nuestra vida, creo yo", ha afirmado Trump durante la inauguración del remozado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln de Washington.

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"El Partido Demócrata ha nombrado a los candidatos más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense. Son los candidatos más peligrosos jamás presentados", ha advertido antes de criticar a la formación del burro por ser "muy, muy corrupta".

El inquilino de la Casa Blanca ha reivindicado la buena situación de la economía, porque "el país entero está creciendo aceleradamente". "Estamos creciendo como nunca antes. El petróleo ha bajado hoy diez dólares, la mayor caída en la historia. No ha habido ningún día en que haya bajado tanto", ha asegurado en referencia al precio del barril de crudo.

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Así, ha augurado que el precio del petróleo "seguirá bajando aún más porque estamos ganando a Irán". "Estamos ganando fácilmente", ha recalcado sobre el conflicto bélico con Teherán.

Asimismo ha resaltado el éxito de su intervención en Venezuela, "la conquista de Venezuela", según sus palabras. "Ganamos la guerra en Venezuela en un solo día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo que llega cada día de Venezuela", ha argumentado. "También tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible", ha añadido.

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Trump se ha referido también a la reforma impulsada por su Administración del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln. "Estamos pensando seriamente cambiarle el nombre por el de Estanque Reflectante Trump. Es broma. Por favor, no informéis de esto", ha afirmado en tono jocoso.