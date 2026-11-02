Agencias

La renovación de Kane con el Bayern Múnich, "muy cerca" y cuestión "de días"

Guardar

Madrid, 2 nov (EFE).- La renovación de Harry Kane con el Bayern Múnich está "muy cerca" y es sólo cuestión "de días", según expresó este lunes el propio delantero y Balón de Oro, antes de su partido de la Liga de Campeones de este martes ante el Atlético de Madrid.

"Se trata solamente de algunos días. Hemos tenido muchas y muy buenas conversaciones últimamente. Estamos muy, muy cerca. Quedan detalles. Es lo mismo en cada contrato. No se trata de nada importante, pero sí hay muchos detalles en cada contrato. Solamente eso. Los abogados lo tienen que solucionar y van a ser días. Espero poder llegar a un acuerdo pronto", explicó en atacante en rueda de prensa en Madrid.

PUBLICIDAD

Kane, de 33 años, finaliza su vigente contrato con el club bávaro al final de la presente temporada, tras llegar a la entidad en el verano de 2023. Desde entonces, ha jugado 160 partidos en el Bayern Múnich, con un total de 156 goles.

Últimas Noticias

Abascal se reúne este lunes con el presidente chileno, a quien define como "amigo y aliado desde hace años"

Abascal se reúne este lunes con el presidente chileno, a quien define como "amigo y aliado desde hace años"

El brent cae un 7,63 %, hasta 104,77 dólares, por el optimismo diplomático entre EEUU-Irán

Infobae

Trump dice que estas elecciones legislativas son las "más importantes" de la historia

Infobae

Mueren dos personas al desplomarse una avioneta en el centro de México

Infobae

Senadora paraguaya renuncia a su escaño tras denuncias de supuestos cobros a colaboradores

Infobae