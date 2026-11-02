El brent cae un 7,63 %, hasta 104,77 dólares, por el optimismo diplomático entre EEUU-Irán

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Londres, 2 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero descendió este lunes un 7,63 %, hasta quedarse en 104,77 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado mira con optimismo los renovados esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Tras un cambio en el contrato de referencia en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, que ha pasado de diciembre a enero de 2027, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 8,66 dólares con respecto al precio de liquidación del pasado viernes, cuando registró 113,43 dólares.

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Por el contrario, supone un descenso todavía mayor, de casi un 11 %, si se compara con los futuros del brent de vencimiento en diciembre -que hoy ya han dejado de tomarse como referencia-, que cerraron octubre en 117,64 dólares, con el crudo en su nivel más alto en seis meses.