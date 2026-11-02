Danks: "Tenemos muchas ganas de este desafío"

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Madrid, 2 nov (EFE).- Aaron Danks, entrenador interino del Bayern Múnich por la baja de Vincent Kompany, expresó este lunes las "ganas" de su equipo de encarar el "desafío" que supone el duelo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano en la Liga de Campeones y remarcó el plan de ser "agresivos con balón y sin él" en ese encuentro.

"El Atlético también es muy fuerte con su posesión y con su fútbol. Queremos ser agresivos con el balón y sin él y crear ocasiones para marcar goles y expresar nuestro estilo. Sabemos que tenemos bajas, pero nos centramos en los jugadores que están a nuestra disposición. Tenemos muchas ganas de este desafío", apuntó.

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"Siempre quieres jugar este tipo de partidos de un nivel así, en noches tan intensas, en las que el margen es tan pequeño, los detalles son decisivos. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel, estar preparados para cualquier situación y estamos muy emocionados de poder jugar este partido y dar nuestra mejor versión", añadió.

El Bayern suma cinco puntos de nueve posibles. "En este nuevo formato puedes llegar a ser campeón desde diferentes escenarios, como lo hizo el PSG. Hay diferentes maneras de cómo llegar a ganar este torneo. Es muy pronto todavía, porque sólo se han jugado tres partidos y quedan cinco más. No estamos pensando aún en esa situación del top ocho".

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"Nos gustaría acabar entre los mejores ocho, pero nos centramos en el partido de este martes. El rendimiento de este martes es lo más importante ahora mismo", añadió.