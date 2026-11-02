Agencias

Abascal se reúne este lunes con el presidente chileno, a quien define como "amigo y aliado desde hace años"

Imagen SZ2BA5LSRRCWNJ6GW73OYPRZRM
Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recibido este lunes al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, y a la primera dama, Pía Adriasola, a quienes ha definido como "amigos y aliados desde hace años".

Abascal ha escrito en su cuenta en la red social X que ha sido "un honor y una alegría" recibirles y ha compartido unas fotografías en las que aparece junto a su esposa, Kast y Adriasola.

PUBLICIDAD

"Este ha sido nuestro primer encuentro desde su llegada a la presidencia: no pude acompañarlos en la toma de posesión por la campaña electoral de Castilla y León, ni asistir al Foro Madrid en Santiago de Chile, por la invasión de Ceuta. Por fin he podido darle la enhorabuena personalmente", ha añadido Abascal en la publicación.

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha otorgado también este lunes al presidente de Chile la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y ha reivindicado su apuesta por la seguridad en el país latinoamericano.

PUBLICIDAD

"Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay prosperidad duradera. En apenas unos meses de mandato, el presidente Kast ha situado estas prioridades en el centro de su acción de gobierno con la firme determinación de devolver a los chilenos tranquilidad, confianza, control de su propio destino, también orden y un compromiso extraordinario con los niños", ha planteado Ayuso en su discurso antes de hacerle entrega al mandatario de este reconocimiento en la Real Casa de Correos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kane: "El Atlético es muy fuerte, son un gran equipo en ataque y será un gran duelo"

Infobae

Ucrania denuncia 24 muertos en un ataque ruso en Zaporiyia y acusa a Moscú de no querer rebajar la guerra

Ucrania denuncia 24 muertos en un ataque ruso en Zaporiyia y acusa a Moscú de no querer rebajar la guerra

Policía de Nueva York busca al agresor de una joven latina que entrenaba para el maratón

Infobae

Gobierno yemení y los hutíes intercambian acusaciones por la muerte de civiles en ataques

Infobae

Delcy Rodríguez recibe al ministro de Economía de Portugal para ampliar cooperación

Infobae