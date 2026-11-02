Abascal se reúne este lunes con el presidente chileno, a quien define como "amigo y aliado desde hace años"

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recibido este lunes al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, y a la primera dama, Pía Adriasola, a quienes ha definido como "amigos y aliados desde hace años".

Abascal ha escrito en su cuenta en la red social X que ha sido "un honor y una alegría" recibirles y ha compartido unas fotografías en las que aparece junto a su esposa, Kast y Adriasola.

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"Este ha sido nuestro primer encuentro desde su llegada a la presidencia: no pude acompañarlos en la toma de posesión por la campaña electoral de Castilla y León, ni asistir al Foro Madrid en Santiago de Chile, por la invasión de Ceuta. Por fin he podido darle la enhorabuena personalmente", ha añadido Abascal en la publicación.

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha otorgado también este lunes al presidente de Chile la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y ha reivindicado su apuesta por la seguridad en el país latinoamericano.

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"Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay prosperidad duradera. En apenas unos meses de mandato, el presidente Kast ha situado estas prioridades en el centro de su acción de gobierno con la firme determinación de devolver a los chilenos tranquilidad, confianza, control de su propio destino, también orden y un compromiso extraordinario con los niños", ha planteado Ayuso en su discurso antes de hacerle entrega al mandatario de este reconocimiento en la Real Casa de Correos.