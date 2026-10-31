Agencias

Vacherot gana a Fritz y accede en Basilea a su primera final de la temporada

Guardar

Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- Valentin Vacherot derrotó este sábado al sexto cabeza de serie, el estadounidense Taylor Fritz, por 7-6 (5) y 6-3 en las semifinales del ATP 500 de Basilea, se clasificó para su primera final de la temporada y se convirtió en el primer monegasco en alcanzar el partido por el título en el torneo suizo.

Vacherot, de 27 años, iba perdiendo 1-4 en el desempate del primer set, pero encadenó seis de los siete puntos siguientes para hacerse con la primera manga. A continuación, el monegasco logró un 'break' decisivo con 4-3 en el segundo set para sellar la victoria tras una hora y 26 minutos.

PUBLICIDAD

En su primera final del año y a nivel ATP 500, Vacherot busca su primer trofeo desde el torneo de Shanghái de 2025, donde se convirtió en el campeón con el ranking más bajo de la historia de los Masters 1.000 desde 1990.

Últimas Noticias

Zelenski agradece al chef José Andrés el apoyo con su cocina a los evacuados de Oleshki

Infobae

Un incendio calcina una vivienda en Palma

Un incendio calcina una vivienda en Palma

Carlos Alcaraz alcanza su quinta final del año en Viena

Carlos Alcaraz alcanza su quinta final del año en Viena

Estados Unidos alerta a Rusia de posible atentado terrorista en museo en el sur de Moscú

Infobae

Alcaraz tumba a Medvedev en semifinales y luchará por su primer título en Viena

Infobae