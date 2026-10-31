Agencias

Zelenski agradece al chef José Andrés el apoyo con su cocina a los evacuados de Oleshki

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Berlín, 31 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este sábado al chef español José Andrés el apoyo con la cocina de su ONG World Central Kitchen a los evacuados de la localidad de Oleshki, en la región ucraniana de Jersón y ocupada por Rusia, que llegaron este domingo a la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, fronteriza con Bielorrusia.

"Orgulloso y agradecido de que Ucrania cuente con un amigo como tú, José. Gracias a ti y a todo el equipo de World Central Kitchen por la calidez de vuestros platos y de vuestros corazones", escribió Zelenski en X al compartir un mensaje del chef español.

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Andrés destacó en su cuenta de X que "cuando la maravillosa gente de Oleshki llegó a Ucrania tras un largo viaje, @WCKitchen, dirigida por Yuliya, ya tenía preparado borsh y muchos otros platos ucranianos", al referirse a la tradicional sopa a base de remolacha.

"El trayecto fue largo: desde Oleshki, pasando por Crimea, hasta Anapa, en Rusia; luego, un vuelo a Bielorrusia y, de ahí, por carretera hasta la región de Cherníguiv. Tras un viaje así, una comida buena y caliente es muy importante", subrayó.

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El chef español expresó su orgullo por el hecho de que los equipos del World Central Kitchen, ONG que alimenta a los afectados en situación de emergencia en todo el mundo, "fueran los primeros" en llegar a Irpin y Bucha, localidades en la región de Kiev en las que las fuerzas rusas cometieron una masacre contra la población civil al comienzo de la guerra, y a Jersón.

"¡Tantos momentos especiales e intensos! Ahora aquí... ¡Los ucranianos son lo mejor de nosotros!", concluyó Andrés. EFE

(Vídeo)

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