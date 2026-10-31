Carlos Alcaraz alcanza su quinta final del año en Viena

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El tenista español Carlos Alcaraz ha sellado su pase a la final del torneo de Viena, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre pista dura cubierta, después de ganar este sábado su encuentro de semifinales ante el ruso Daniil Medvedev (6-4, 7-6(2)), y luchará por el título ante el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el australiano Alex de Miñaur.

En una hora y 36 minutos, el murciano, número tres del mundo, se aseguró el billete para su quinta final del año -sólo el italiano Jannik Sinner cuenta con más en 2026 (6)-, en la que buscará el título 28 de su carrera y el cuarto de la temporada tras los del Abierto de Australia, Doha y Tokio, a pesar de haber estado casi cinco meses sin competir por una lesión de muñeca. Además, con el que de este sábado encadena 25 triunfos consecutivos en torneos ATP 500.

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El de El Palmar, con plaza ya asegurada para las Finales de la ATP, consiguió romper en el tercer juego el saque de su adversario, quinto del ranking ATP y que respondió con un 'contrabreak' que obligó al español a poner una marcha más para llevarse el set al resto.

Ya en la segunda manga, sobrevivió a una bola de rotura en el quinto juego antes de quebrar de nuevo el servicio del ruso, que una vez más le devolvió el golpe para enviar posteriormente el parcial al 'tiebreak'. En la muerte súbita, Alcaraz se mostró mucho más solvente y liquidó la contienda en la primera de sus cuatro bolas de partido.

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Con ello, incrementa a 15-0 su inmaculado balance en torneos de esta categoría en 2026, todo tras dejar por el camino esta semana a Karen Khachanov, Nikoloz Basilashvili, Tommy Paul y el propio Medvedev. Además, será el primer español en la final de Viena desde David Ferrer, el último en conseguirlo en 2015.