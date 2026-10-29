Tana Rivera, muy preocupada ante la falta de noticias del hermano de Curro Vázquez tras la tragedia ferroviaria

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Entre los pasajeros que todavía no han sido localizados y permanecen desaparecidos tras la tragedia ferroviaria de este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo) -cuando un AVE y un Iryo, que circulaban por la línea de alta velocidad ambos en dirección Madrid-Sevilla, han colisionado, produciéndose el descarrilamiento de ambos vagones que hasta el momento ha dejado 68 fallecidos y decenas de heridos- se encuentra Antonio Vázquez, hermano de Curro Vázquez y apoderado del torero Pablo Aguado.

Aunque después de horas de angustiosa búsqueda, su hijo Fran y el exapoderado de Cayetano Rivera -casado con Pati Dominguín, prima de Carmen Ordóñez- recibieron la esperanza de que su ser querido había sido localizado con vida en el Hospital Universitario de Toledo, dicha información resultó ser errónea y en estos momentos siguen sin tener noticias sobre su paradero.

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"Hay un descontrol total. El nombre de mi padre aparece en la base de datos, pero aquí no está. Nadie sabe nada. Pensamos si lo han derivado a Madrid. Pero toca volver a empezar y nos tememos lo peor", expresaba su hijo visiblemente conmocionado en la tarde de este miércoles.

Durísimos momentos para su familia en los que Tana Rivera ha optado por la prudencia y la discreción a la espera de que se localice a Antonio Vázquez por la cercanía que tanto Curro tiene con su padre como con su tío Cayetano. Intentando retomar la normalidad tras su ruptura con Andrés Roca Rey -que ha abandonado España y se encuentra en su país natal, Perú, para comenzar su temporada americana sin que hayan acercado posturas a pesar de los rumores de que podrían dar una segunda oportunidad a su noviazgo-, la hija de Eugenia Martínez de Irujo se ha mostrado visiblemente preocupada por la desaparición del apoderado pero ha preferido hacer oídos sordos a las preguntas de la prensa y no pronunciarse sobre el grave accidente ferroviario ni revelar si saben algo sobre el paradero del apoderado.

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