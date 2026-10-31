Alcaraz tumba a Medvedev en semifinales y luchará por su primer título en Viena

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Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, derrotó este sábado al ruso Daniil Medvedev 6-4 y 7-6 (2) en una hora y 36 minutos y se clasificó para la final del ATP 500 de Viena (Austria), donde este domingo buscará su primer título en el torneo.

El tenista murciano se enfrentará en la final al ganador del duelo de la otra semifinal, entre el número uno del mundol el alemán Alexander Zverev, y el australiano Álex de Miñaur.

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Alcaraz alcanzó su semifinal número 50 tras imponerse la víspera al estadounidense Tommy Paul y en su camino hacia la gran final volvió a cruzarse con Medvedev, cuyo balance en enfrentamientos directos entre ambos era favorable para el español.

En un visto y no visto, el de El Palmar se adelantó 3-1 en el primer juego. Sin embargo, Medvedev se mostró muy fuerte durante el inicio y con un parcial de 2-0 empató el duelo 3-3.

Ahí volvía a hacerse fuerte Alcaraz, que, vestido con un llamativo pantalón fluorescente, consiguió el 'break' tras un golpe directo a la red del ruso y se apuntó el primer set de la semifinal (6-4).

Al comienzo de la segunda manga, el español comenzó un tanto impreciso, pero se repuso con un espectacular globo, sin duda uno de los puntos del partido, para adelantarse 2-1. Y poco después volvió a romper el servicio con dos restos para el 4-2.

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Pero un Medvedev en un gran estado de forma supo contener los arreones de Carlos Alcaraz durante todo el choque y, al igual que el set inicial, empató el duelo 4-4 cuando el español acariciaba el triunfo.

Finalmente, en el ‘tie break’ Alcaraz cerró el partido para certificar su pase a la final de Viena.

Con esta victoria, en la que el tercero del ránking protagonizó 28 golpes ganadores y el 54 % de los puntos ganados, acumula este año un récord de 37-5 y ha ganado tres títulos (Tokio, Doha y Australia), que podría aumentar si vence este domingo en la capital austriaca.

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En la otra semifinal se verán las caras el tenista número uno del mundo, Alexander Zverev, frente al australiano Álex de Miñaur.