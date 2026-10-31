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Rusia recibe información de EEUU sobre un intento de atentado en Moscú

28/10/2026 October 28, 2026, Russia, Russia, Russian Federation: Russian President Vladimir Putin attends the plenary session of the Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum at the Gostiny Dvor exhibition center in Moscow, Russia, on October 28, 2026 POLITICA "Russian President official apa" / Zuma Press /
28/10/2026 October 28, 2026, Russia, Russia, Russian Federation: Russian President Vladimir Putin attends the plenary session of the Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum at the Gostiny Dvor exhibition center in Moscow, Russia, on October 28, 2026 POLITICA "Russian President official apa" / Zuma Press /
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El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha informado de que ha recibido información de las autoridades estadounidenses sobre los preparativos para perpetrar un "atentado terrorista" en Moscú.

"Hemos recibido información de los americanos sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú a través de un canal de socios. El departamento ha informado y se están adoptando las medidas apropiadas", ha explicado el FSB, citado por la agencia de noticias rusa TASS.

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Los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, anunciaran a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos de diésel al menos hasta abril de 2027 para descontento de Ucrania.

Con este controvertido acuerdo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, Trump pretende frenar el alza del precio del diésel, y con ello reducir la inflación, que ha venido afectando directamente a sectores clave entre su electorado como el del transporte, la agricultura y la ganadería.

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