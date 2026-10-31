(Previa) El derbi vasco mide la ambición de Athletic y Real Sociedad

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El derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad (21.00 horas), con los donostiarras buscando su quinta victoria consecutiva y los bilbaínos tratando de acercarse a posiciones europeas, centra la atención de los partidos del domingo en LaLiga EA Sports, en una undécima jornada en la que las urgencias se enfrentan en el otro derbi, en este caso valenciano entre Elche CF y Valencia CF (18.30 horas), y en la que Getafe CF y Sevilla FC se miden con objetivos dispares en el Coliseum (14.00 horas).

En San Mamés, 'leones' y 'txuri urdines' acuden a la cita tras ganar en sus últimos enfrentamientos ligueros; los primeros golearon al Getafe (4-0) y pusieron fin a una serie de cinco jornadas sin ganar, mientras que los segundos superaron al Levante (2-1) para mantenerse en la zona noble de la clasificación.

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Y es que el pleno de 12 puntos permite al conjunto de Pellegrino Matarazzo, que el jueves afrontan un duro compromiso en Liga Europa recibiendo al Olympique de Lyon, situarse en la quinta posición de la tabla con 19 unidades, a uno de la zona 'Champions' y siete de ventaja sobre los primeros aspirantes a entrar en puestos europeos, uno de ellos su rival de este domingo.

El conjunto de Edin Terzic consiguió dejar atrás ante los azulones una racha de cuatro fechas sin ganar en las que solo consiguieron sumar tres puntos de 12 posibles -tres empates y una derrota-, y esta misma semana evitaron cualquier sorpresa goleando al Prat (1-6) en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Con 12 unidades, el equipo es octavo a cinco puntos de la sexta posición.

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El duelo en 'La Catedral', donde se homenajeará a Unai Simón por levantar el trofeo al mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro, reunirá además los guipuzcoanos, el cuarto equipo más goleador del campeonato (19), con los vizcaínos, el tercero menos goleado (9), poniendo a prueba la fiabilidad de ambos.

Gorka Guruzeta, Iñigo Ruiz de Galarreta y Unai Egiluz se perderán el choque, para el que es duda el tocado Peio Canales, pero Oihan Sancet estará disponible. Los donostiarras lamentarán las bajas de Álvaro Odriozola y Arsen Zakharyan, y se mantienen pendientes del estado de Luken Beitia.

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AGUIRRE BUSCA SU PRIMER TRIUNFO EN EL DERBI DE ELCHE

También habrá derbi, aunque por la zona baja, en el Martínez Valero, donde el Elche quiere seguir incrementando su renta sobre el descenso después de salir de la zona de peligro la semana pasada y donde Javier Aguirre busca su primera victoria con el Valencia después de tres jornadas sin lograrlo.

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Con el técnico mexicano al mando tras la destitución de Carlos Corberán, el equipo 'che' ha enlazado dos empates y una derrota, el sábado anterior ante el Villarreal (1-2), y ahora mismo ocupa la penúltima posición de la tabla con seis puntos, a tres de la zona de permanencia.

Los ilicitanos, que el pasado fin de semana en Vallecas lograron su segunda victoria del curso (0-3) -ambas a domicilio-, no han perdido en ninguno de sus cuatro últimos compromisos, cinco incluyendo el duelo copero ante el Pinatar (1-3), y han conseguido abandonar los puestos de quema, un punto por debajo de sus nueve unidades. Este domingo, tratarán de mantener su portería a cero por cuatro partido liguero consecutivo.

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Martín Anselmi tendrá que lidiar con la ausencia de Marc Aguado, y Pedro Bigas es duda, mientras que Germán Valera y Gonzalo Villar se medirán con su exequipo. Los valencianistas se verán las lastrados por las bajas del sancionado Harvey Elliott, expulsado ante el Villarreal, y los lesionados Dimitri Foulquier, Kayne van Oevelen y David Otorbi, que se unen a los lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López; a cambio, Umar Sadiq podría regresar.

GETAFE-SEVILLA, MISMO OBJETIVO Y NECESIDADES DISPARES

En el partido que abre la jornada dominical en el Coliseum, el Getafe necesita una victoria que le permita salir del descenso ante un Sevilla que ha tomado aire y es ya sexto. Los de José Bordalás cortaron en Copa, sufriendo ante el modesto Lebrijana (2-3), una serie de cinco partidos sin conocer el triunfo entre todas las competiciones, aunque desde finales de agosto, solo han ganado uno de sus 12 compromisos.

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En LaLiga, el conjunto azulón, el menos goleador de la categoría (5), arrastra tres jornadas sin vencer -dos derrotas y un empate-, la última de ellas encajando una goleada en San Mamés (4-0) días después de caer también en Conference League ante el Lugano (2-5). Penúltimo, los puestos de salvación los marcan los mismos nueve puntos que atesora.

Los nervionenses, por su parte, volvieron a ganar, ante Osasuna (2-0), después de tres fechas sin conseguirlo y se han aupado a la sexta posición con 17 puntos, cinco de ventaja sobre sus perseguidores. En Copa, no tuvieron problemas para deshacerse del Sporting de Hortaleza (0-3).

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Bordalás no tendrá a su disposición ni a Mario Martín ni a Johan Mojica, el primero por ver la roja ante el Athletic y el segundo por acumulación de tarjetas, ni tampoco a los lesionados Juanmi Jiménez, Christantus Uche y Zaid Romero. Los de Luis García Plaza, por su parte, afrontarán el encuentro sin Marcao ni Miguel Sierra, ambos por lesión.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Getafe CF - Sevilla FC. García Verdura (C.Catalán) 14.00.

Real Racing Club - Real Madrid. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.

Elche CF - Valencia CF. Bestard Servera (C.Balear) 18.30.

Athletic - Real Sociedad. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.