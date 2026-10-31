Noviembre comienza este domingo con cielos despejados en la mayor parte de la península y lluvias fuertes en Canarias

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Este domingo da inicio al mes de noviembre con cielos en general despejados en buena parte de la península pero con lluvias fuertes en Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet recoge avisos amarillos por lluvias en Andalucía (solo las tres primeras horas del día), por viento costero en Cataluña (por la noche) y por nieblas en Castilla-La Mancha y Galicia (hasta alrededor de las 10.00 horas).

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Así, como fenómenos significativos, destaca lluvias fuertes en las islas occidentales de Canarias, que pueden ir acompañadas de tormenta; chubascos localmente fuertes de madrugada en los litorales del sudeste y nieblas densas y persistentes en Lugo.

En concreto, la agencia señala que continúa la situación anticiclónica en la península Ibérica, con cielos en general poco nubosos excepto por la presencia de nubes bajas en la vertiente cantábrica y, por la mañana, en buena parte de la meseta sur y del este peninsular.

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Sin embargo, también se mantiene cierta inestabilidad en las regiones mediterráneas, con tendencia a remitir, por lo que en el sureste peninsular y Baleares se esperan cielos muy nubosos y precipitaciones de madrugada, con algún chubasco localmente fuerte, así como cielos nubosos y precipitaciones en general débiles en el entorno del Estrecho.

Por otra parte, en Canarias se prevén cielos muy nubosos con precipitaciones fuertes en las islas occidentales, con tormenta y sin descartar que sean localmente persistentes, mientras que hay probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y regiones del tercio este y de la meseta sur.

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Respecto al viento, la Aemet estima que predominará el viento de componente este flojo en la península, excepto en el cuadrante nordeste, donde prevalecerá el viento moderado del noroeste, con cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán, y viento moderado del este en el Cantábrico y Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho y en Galicia.

Asimismo, en Alborán habrá levante moderado y en el resto del Mediterráneo tendrá una dirección variable, tendiendo a establecerse un nordeste en el mar balear, mientras que en Canarias el viento será flojo y variable y se intensificará a moderado del este.

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En cuanto a los termómetros, la Aemet apunta un ascenso de las máximas en el Levante, Pirineos y la costa occidental de Galicia y ligeros descensos en las mesetas, el alto Ebro, Andalucía y Canarias, sin cambios significativos en el resto.

De su lado, las mínimas bajarán en general en la Península y en Baleares, con algunos ascensos ligeros en el suroeste y en Canarias, y se esperan heladas débiles en el Pirineo y de forma puntual en la meseta norte y las montañas de su contorno.

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En el desglose de temperaturas por capital de provincia, las mínimas se darán en Salamanca y Soria (1ºC en ambos casos); Burgos, León y Zamora (2ºC) y Ávila y Teruel (3ºC).

Por el lado opuesto, las máximas se registrarán en Sevilla (29ºC), Badajoz (28ºC) y Huelva y Las Palmas de Gran Canaria (27ºC en las dos).