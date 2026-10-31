La Minurso, en el aire tras el veto cruzado de EE.UU. y Rusia en Naciones Unidas

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El Aaiún, 31 oct (EFE).- La misión de la ONU para el Sáhara Occidental (Minurso) quedará en el limbo en cuestión de horas tras el fracaso del Consejo de Seguridad para renovar su mandato, que vence a medianoche de este 31 de octubre.

Las sede de la Minurso en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, amaneció este sábado con un despliegue habitual de las fuerzas de seguridad marroquíes en sus alrededores, según pudo constatar EFE.

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El cuartel general de la misión ocupa las instalaciones de un antiguo colegio en un barrio popular de El Aaiún, el Annahj al Jadid ('Nueva Vía').

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental fue creada en abril de 1991, sobre la base de un plan aceptado por Marruecos y el independentista Frente Polisario.

Su mandato original contemplaba un período de transición para preparar un referéndum de autodeterminación en el que la población del Sáhara Occidental pudiera elegir entre la independencia y la integración con Marruecos.

El referéndum estaba previsto inicialmente para enero de 1992, pero nunca se celebró debido a los desacuerdos entre las partes.

Además, la Minurso realiza tareas de desminado y ha liberado aproximadamente 150 millones de metros cuadrados de terreno, según estimaciones del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS).

El representante especial del secretario general de la ONU ostenta la responsabilidad exclusiva de los asuntos relacionados con esa consulta y cuenta con personal civil, militar y de policía.

La misión cuenta con cerca de 359 efectivos, incluidos 158 militares y policías y 201 civiles, procedentes de una treintena de países.

Su componente está autorizado para contar con 534 observadores pero en los últimos años no ha llegado a desplegar todos sus efectivos autorizados debido en parte a los impagos de contribuciones al fondo de la misión.

Además de su sede en El Aaiún, donde se encuentra también su cuartel logístico, la misión cuenta con cuatro bases al oeste del muro de arena, en la zona controlada por Marruecos, y otras cinco en la zona desmilitarizada al este del muro.

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La Minurso, cuyo actual comandante es el general de división pakistaní Jawwad Ahmed, se financia mediante una cuenta específica aprobada anualmente por la Asamblea General de la ONU. Para el ejercicio 2025-2026 disponía de un presupuesto de 71 millones, lo que supuso un incremento del 8 %.

De no alcanzarse un acuerdo de última hora entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad, la ONU deberá suspender o desmantelar esa misión que ha permanecido en el Sáhara Occidental durante 35 años y cuya función original, la organización de un referéndum de autodeterminación, sigue pendiente de ejecutarse. EFE

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