Los Mossos establecen filtros de identificación por la convocatoria de 'Blocus' en Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra han establecido desde las 15 horas de este sábado diferentes filtros de seguridad en Barcelona para identificar a personas que puedan llevar objetos peligrosos u otros elementos susceptibles de afectar la seguridad ante la convocatoria de 'Blocus' y la posibilidad de disturbios.

Según han informado en un comunicado en esta fase inicial del dispositivo cuentan con presencia policial preventiva por tal de identificar a personas que puedan ocasionar altercados.

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Los Mossos tienen activo para la tarde de este sábado un dispositivo de nivel 4 (el máximo ante movilizaciones en la vía pública) con el objetivo de "blindar" Barcelona ante la convocatoria de 'Blocus' en diversos puntos de la ciudad.